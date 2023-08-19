別再殺行人！「還路於民」明天萬人遊行提5訴求　賴侯柯郭將出席

▲行人零死亡推動聯盟8月20日將在凱道舉辦還路於民大遊行。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

「行人零死亡推動聯盟」明天(20日)下午舉辦「還路於民大遊行」，預估號召上萬國民「走出來」，用雙腳對抗交通暴力，副總統賴清德、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲及鴻海創辦人郭台銘等都會到場。由於今新北市又發生行人遭撞死意外，聯盟痛心疾呼：「不要再殺行人了。」

行人地獄憾事持續上演，「行人零死亡推動聯盟」明天(20日)將在凱道舉辦「還路於民大遊行」，活動預計下午13時起開場，除邀請各大民間團體、具影響力網紅響應外，也邀請各黨總統候選人、立委候選人等參加「還路於民大遊行」，其中副總統賴清德、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘等都會到場。

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此外，台南因車禍身亡3歲女童的父親余爸爸也將出席哀悼儀式，代表民眾遞紙鶴紙花，交通部長王國材也會到場宣示改革，小朋友將遞交紙本訴求書給王國材。「還路於民大遊行」預計下午16時出發，遊行1小時並於下午17時回到凱道，整體活動預計18時結束。

該活動也提出5大訴求，包括健全人行設施、改革駕訓及考驗制度、執法捍衛行人路、重建交通法制並通過《交通安全基本法》、推動零死亡願景。

▲「還路於民」大遊行提出5大訴求。（圖／行人零死亡推動聯盟）

不過，「還路於民大遊行」前夕仍發生行人地獄憾事，一輛公車今(19日)上午在新北市中和區路口左轉，未注意8旬老翁在行穿線也未停讓就直接撞上，老翁頭部遭輾重創送醫不治。「行人零死亡推動聯盟」無奈表示，遊行前一天，在忙得焦頭爛額的籌備中，看到這樣的新聞，心情無比沉重，到底還要有多少逝去的生命、被撕裂的家庭、殘破的身體，才能對這樣的暴力說不。

「行人零死亡推動聯盟」表示，每年3千條人命、50萬個傷殘，換來的是什麼？他們的犧牲有為大家換來更好的道路環境嗎？官僚體系與交通相關部門的行政怠惰、明年大選的各個候選人，真的意識到這個問題的嚴重性，真的知道該怎麼做嗎？「明天請你為了一個更安全的道路環境、更安全的台灣站出來。我們真的不能再等了，不要再殺行人了。」