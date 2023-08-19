　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

別再殺行人！「還路於民」明天萬人遊行提5訴求　賴侯柯郭將出席

▲▼行人零死亡推動聯盟宣布8月20日凱道舉辦還路於民大遊行。（圖／記者李姿慧攝）

▲行人零死亡推動聯盟8月20日將在凱道舉辦還路於民大遊行。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

「行人零死亡推動聯盟」明天(20日)下午舉辦「還路於民大遊行」，預估號召上萬國民「走出來」，用雙腳對抗交通暴力，副總統賴清德、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲及鴻海創辦人郭台銘等都會到場。由於今新北市又發生行人遭撞死意外，聯盟痛心疾呼：「不要再殺行人了。」

行人地獄憾事持續上演，「行人零死亡推動聯盟」明天(20日)將在凱道舉辦「還路於民大遊行」，活動預計下午13時起開場，除邀請各大民間團體、具影響力網紅響應外，也邀請各黨總統候選人、立委候選人等參加「還路於民大遊行」，其中副總統賴清德、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘等都會到場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，台南因車禍身亡3歲女童的父親余爸爸也將出席哀悼儀式，代表民眾遞紙鶴紙花，交通部長王國材也會到場宣示改革，小朋友將遞交紙本訴求書給王國材。「還路於民大遊行」預計下午16時出發，遊行1小時並於下午17時回到凱道，整體活動預計18時結束。

該活動也提出5大訴求，包括健全人行設施、改革駕訓及考驗制度、執法捍衛行人路、重建交通法制並通過《交通安全基本法》、推動零死亡願景。

▲▼「還路於民」大遊行提出5大訴求。（圖／行人零死亡推動聯盟）

▲「還路於民」大遊行提出5大訴求。（圖／行人零死亡推動聯盟）

不過，「還路於民大遊行」前夕仍發生行人地獄憾事，一輛公車今(19日)上午在新北市中和區路口左轉，未注意8旬老翁在行穿線也未停讓就直接撞上，老翁頭部遭輾重創送醫不治。「行人零死亡推動聯盟」無奈表示，遊行前一天，在忙得焦頭爛額的籌備中，看到這樣的新聞，心情無比沉重，到底還要有多少逝去的生命、被撕裂的家庭、殘破的身體，才能對這樣的暴力說不。

「行人零死亡推動聯盟」表示，每年3千條人命、50萬個傷殘，換來的是什麼？他們的犧牲有為大家換來更好的道路環境嗎？官僚體系與交通相關部門的行政怠惰、明年大選的各個候選人，真的意識到這個問題的嚴重性，真的知道該怎麼做嗎？「明天請你為了一個更安全的道路環境、更安全的台灣站出來。我們真的不能再等了，不要再殺行人了。」

ET快訊
哏圖爆紅「柴犬過世」！
快訊／大雷雨狂轟　新北土城淹水警戒
女神開唱！神秘男「衝上舞台中央」沒人敢攔　身分曝全場秒懂
快訊／林子偉登場第一局就失誤！　統一狂攻3分
快訊／國家警報響了！大雷雨轟3縣市
證實與謝典林密會談郭柯合　柯文哲：清楚表明「不可能！」
快訊／女大生返校墜樓！　倒臥血泊中
男性侵女兒國中學妹！　行車紀錄器全都錄

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台男穿短袖搭機　「連續3次」遭日本海關攔查：包包全被打開

觀光署、氣象署9／15掛牌！署長人選出爐　周永暉成黑馬　

快訊／國家警報響了！大雷雨轟3縣市　1地山區暴雨災防告警

快訊／對流雨彈往北襲！新北等10縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

台南土城聖母廟七夕月老馬拉松　信眾擲出「立杯」

山道猴子創作者揭「車圈渣女欺騙感情」慘痛過往：到處找男生蹭飯

別再殺行人！「還路於民」明天萬人遊行提5訴求　賴侯柯郭將出席

不怕最兇黑兔年！「4生肖」超強運擋不住　要脫魯趁現在

「聽心音找心病」串連活動開跑！　淡水馬偕為2百長者貼心服務

快訊／雨區擴大！10縣市豪大雨特報　最新警戒區出爐

李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...

老鼠闖餐廳遭店員一腳壓制　他淡定裝袋！網：該發獎金

「台偶男神」許紹洋、張棟樑登《披荊3》　林志穎首談車禍：感謝所有救我的人！

瑞士調皮童爬進垃圾桶　下秒消失！友著急求救

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

教練救學員遭螺旋槳打斷腿　他曝現場狀況：差點出人命

13縣市「豪大雨特報」　新北山區暴雨災害告警

正式邀侯友宜、柯文哲談合作　郭台銘激喊：一起打敗賴清德

澀澀片看一半..「河北彩花本人現身」！　溫柔問：舒服嗎？Joeman嚇到摔XD

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

台男穿短袖搭機　「連續3次」遭日本海關攔查：包包全被打開

觀光署、氣象署9／15掛牌！署長人選出爐　周永暉成黑馬　

快訊／國家警報響了！大雷雨轟3縣市　1地山區暴雨災防告警

快訊／對流雨彈往北襲！新北等10縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

台南土城聖母廟七夕月老馬拉松　信眾擲出「立杯」

山道猴子創作者揭「車圈渣女欺騙感情」慘痛過往：到處找男生蹭飯

別再殺行人！「還路於民」明天萬人遊行提5訴求　賴侯柯郭將出席

不怕最兇黑兔年！「4生肖」超強運擋不住　要脫魯趁現在

「聽心音找心病」串連活動開跑！　淡水馬偕為2百長者貼心服務

快訊／雨區擴大！10縣市豪大雨特報　最新警戒區出爐

嘉義「靠山發浪音樂祭」登場　警方加強酒駕宣導

新冠疫苗打哪有差！研究：打同隻手「殺手T細胞」狂飆67%

台男穿短袖搭機　「連續3次」遭日本海關攔查：包包全被打開

咬下炸出罪惡烤焦糖香！　最新「柴燒黑糖乳酪生乳捲」開吃了

觀光署、氣象署9／15掛牌！署長人選出爐　周永暉成黑馬　

宮崎駿音樂會登台！10月連演3場　台北、高雄都有

快訊／迷因爆紅「小廢柴」過世！　飼主IG心痛發文

「希拉里」增強至4級颶風！　美加州旱區一天內恐降下數年雨量

蕭秉治日本充電行 　竟抽中「凶籤」傻眼了！

快訊／大雷雨狂轟　新北市土城區淹水警戒

客廳上演高清無碼「交疊69姿勢」　媽看監視器崩潰：沒一隻正常的

生活熱門新聞

雨天撐傘開超跑　車主PO照片自嘲

這職業最容易「一夜情」　半數激戰過同事

這間私立大學招生率100%

台大AV女優曝1周要5次！認出道前天天約砲

山道猴子創作者「真面目曝」　經典影片被挖

4生肖「天生帶陰」！命理師警告：鬼月別去這些地方

處長偷吃3人妻背景硬　群創回應

下周恐有颱風「可能路徑出爐」　今年迄今僅8颱！專家：連4年偏少

《山道猴子》爆紅　作者經歷曝光

Jake被控騙台人500萬善款！深夜發聲回應了

自備環保杯內用被趕　網曝星巴克店員苦衷

午後對流雨彈開轟！2縣市大雨特報　雨下到入夜

7:45進公司「主管從女廁出來」　科技男爆荒淫內幕

群創處長戰3人妻！鄉民：老公怎麼辦

更多熱門

相關新聞

中共宣布東部戰區軍演　侯友宜競辦：不樂見任何影響台海穩定的舉措

中共宣布東部戰區軍演　侯友宜競辦：不樂見任何影響台海穩定的舉措

中共解放軍東部戰區今天宣布將在台灣周邊組織海空聯合軍演。侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰表示，不樂見任何會影響台海穩定和區域和平的舉措，「台海穩定、台灣安全、人民安心」才是全民共同的和平期待。

賴清德返台中共宣布軍演　朱立倫「感慨」：兩岸和平是民眾幸福

賴清德返台中共宣布軍演　朱立倫「感慨」：兩岸和平是民眾幸福

行人走斑馬線被公車輾斃！民團號召明上街遊行：用雙腳對抗交通暴力

行人走斑馬線被公車輾斃！民團號召明上街遊行：用雙腳對抗交通暴力

柯文哲民調泡沫化？　黃光芹曝柯正在流失「這兩種人」支持

柯文哲民調泡沫化？　黃光芹曝柯正在流失「這兩種人」支持

幕後／郭台銘才說約喝咖啡卻開砲　民眾黨估「遞橄欖枝」全為此事

幕後／郭台銘才說約喝咖啡卻開砲　民眾黨估「遞橄欖枝」全為此事

關鍵字：

行人還路於民大遊行行人零死亡推動聯盟賴清德侯友宜柯文哲郭台銘王國材交通部

讀者迴響

熱門新聞

李玟台上痛到跌倒「梁靜茹衝上台攙扶卻被罵」！

雨天撐傘開超跑　車主PO照片自嘲

21歲星二代夜遊溺斃！巨星爸心碎證實

蘋果官方警告！　手機「放3位置充電」早晚釀火災

女房東注意！男吼「給1次機會」硬上

這職業最容易「一夜情」　半數激戰過同事

這間私立大學招生率100%

中和公車左轉「沒看到行人」　老翁慘遭輾過亡

《玩很大》首次中斷錄影未完成遊戲

台大AV女優曝1周要5次！認出道前天天約砲

陳奕迅也受害！驚爆《好聲音》內定黑幕

即／高雄爆情殺案！女遭割喉放血慘死

移工情殺！20歲女騎車遭後座男友「割喉放血」亡

山道猴子創作者「真面目曝」　經典影片被挖

女起床有異物感！就醫才知遭2人性侵

更多

最夯影音

更多
李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...

李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...
老鼠闖餐廳遭店員一腳壓制　他淡定裝袋！網：該發獎金

老鼠闖餐廳遭店員一腳壓制　他淡定裝袋！網：該發獎金

「台偶男神」許紹洋、張棟樑登《披荊3》　林志穎首談車禍：感謝所有救我的人！

「台偶男神」許紹洋、張棟樑登《披荊3》　林志穎首談車禍：感謝所有救我的人！

瑞士調皮童爬進垃圾桶　下秒消失！友著急求救

瑞士調皮童爬進垃圾桶　下秒消失！友著急求救

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面