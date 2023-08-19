行人走斑馬線被公車輾斃！民團號召明上街遊行：用雙腳對抗交通暴力

▲新北市中和發生公車未停讓，撞死斑馬線上的老翁。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者李姿慧／台北報導

「行人零死亡推動聯盟」明天(20日)舉辦「還路於民大遊行」，未料前夕仍發生行人地獄憾事，一輛公車今(19日)上午在新北市中和區路口左轉，未注意8旬老翁在行穿線也未停讓就直接撞上，老翁頭部遭輾重創送醫不治，該聯盟號召國民明天走出來，用雙腳對抗交通暴力。

行人地獄持續上演，「行人零死亡推動聯盟」表示，這兩天中央與地方首長都宣示了對交通改革決心，一時間國家充滿希望，但今(19日)一早新北市發生了行人走在行穿線上，卻遭667路線公車輾斃的事故。顯現了我國城市交通工程與制度的重大缺失，與周四行政院會剛通過的「行人交通安全政策綱領」形成極大對比。

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「行人零死亡推動聯盟」也提出兩點缺失與一項號召，缺失部分包括明顯的行穿線設計不當，及轉彎處人行道未做突出設計的缺失，導致駕駛人轉彎視距極為不良。路口「突出設計」可以修正駕駛的轉彎幅度，也可以讓行人通過馬路的時間跟風險縮短。

▲中和車禍路口行穿線未退縮。（圖／記者陳以昇翻攝）

其次為勞動制度缺失，聯盟指出，駕駛個人責任在該案中雖無法迴避，但綜觀客運公司經勞基法裁罰的前科，近年在新北市就有違反勞動基準法紀錄，包含超時加班、無加班費、不給休息等等樣態，如此不重視駕駛員的經營態度，當然無法將優良駕駛留下來，劣幣逐良幣最終結果就是車上乘客、車下行人來共同承擔這樣的經營缺失導致的社會成本。

「行人零死亡推動聯盟」表示，種種事故皆源自於國家制度缺失，這就是交通暴力。聯盟強烈譴責重視車輛而忽略行人安全的工程，也譴責縱放過勞忽視行人安全的經營理念。號召國民明天參與在凱道上的交通改革遊行，用雙腳表達對人本交通工程缺乏的不滿，呼籲政府聽取民眾訴求，展現決心和魄力改革整體的交通環境，實現真正的行人零死亡願景。