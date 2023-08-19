幕後／郭台銘才說約喝咖啡卻開砲　民眾黨估「遞橄欖枝」全為此事

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

鴻海創辦人郭台銘前天稱要邀總統參選人侯友宜、柯文哲喝咖啡，並在主流民意大聯盟的框架下交換意見，甚至談合作；但19日竟對柯侯開砲，質疑在野陣營不打民進黨反而打他（郭），對不起台灣人民。民眾黨內人士認為，郭並非真的要來談合作，而是要「合理化」獨立參選的行為，先遞出橄欖枝，若最終合作破局、政黨輪替失敗，就是在野山頭的共同責任，不能全部歸責於郭。

日前郭台銘拋出要約柯文哲、侯友宜坐下來「喝咖啡」，似乎有意要釋出善意擴大合作的空間與方式。但沒想到，19日在活動中竟突對柯侯2人開砲，批在野黨候選人想著個人利益、政黨利益，嘴巴說要團結合作，然實際上就是彼此內耗、鬥爭；在野兩黨甚至把他當敵人，不去打、也不敢打民進黨跟賴清德，卻「打這個代表民意的（指郭自己）」。

對此，民眾黨幕僚直言，黨內並不認為郭台銘是真的有意要坐下來談，只是在「合理化」他獨立參選的行為；畢竟如果什麼都不談，最後宣布獨立參選，正當性全失外，政黨輪替大目標的失敗郭也要算上一筆，「現在丟出橄欖枝，若最終破局、政黨輪替失敗，就是在野山頭的共同責任，不能全部歸責於郭」。

至於近來柯文哲的民調下滑，撇除失言、綠營拿放大鏡檢視，外界也認為多少和郭台銘不斷在基層跑有關，民眾黨幕僚觀察，除了美麗島民調之外，大多數的民調結果仍是柯領先侯，但仍會小心應對；此外，若未來真的走向四腳督，幕僚認為，侯郭差距仍大，「郭走不遠」，有信心在野仍會以柯為主。