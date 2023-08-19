柯文哲民調泡沫化？　黃光芹曝柯正在流失「這兩種人」支持

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／民眾黨提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

《美麗島電子報》16日公布2024總統大選最新民調，民進黨總統參選人賴清德以35.7％的支持度穩居第一，而國民黨總統參選人侯友宜則以21.9％的支持度勝過民眾黨總統參選人柯文哲的21.7％。資深媒體人黃光芹昨（18日）在節目《踢批批開講》，以這份最新的民調分析，認為綠營內部的派系矛盾，正逐漸瓦解，同時，國民黨也開始力拼侯友宜的支持度，這兩個面向的原因，幾乎揭示柯文哲的民調將有「泡沫化」的可能性。

黃光芹認為，過去不願支持賴清德的「英系」，正逐漸歸隊，以及賴清德出訪巴拉圭一行，都使得賴清德的支持度呈現上升趨勢，甚至已經打破賴清德一直以來的民調天花板。黃光芹也提到，雖然有部分綠營支持者心向柯文哲，不過當賴清德的勝選機率愈來愈高，這些目前支持柯文哲的綠營支持者，終將回流綠營。

黃光芹指出，柯文哲的民調很高，也有「非綠共主」的雛型，但這些現象都只是「浮沙效應」。有些人認為柯文哲民調下跌，與716凱道集會後的厭女輿論，以及北流等爭議有關，不過在她看來，會因為這些事件而動搖對柯文哲支持的人，本來就不是柯文哲的票，而是綠營的票。

她認為柯文哲民調下跌的原因，是國民黨支持者在之前對黨內感到失望，才轉向支持柯陣營，但現在「郭柯配」機率走低，國民黨也開始力拼侯友宜的支持度，柯文哲在這些因素下，「民調就泡沫化了」。

黃光芹還點出，從這份民調可以看出，柯文哲在60歲以上的支持度呈現個位數，「基本上沒什麼票」，且支持度在南部的部分也比較稀缺，體現出柯文哲沒有傳統組織票，立委提名也未提滿。在之後的選戰中，若打組織戰，這些不足將會浮現。黃光芹接著分析侯友宜的民調，認為國民黨現在不是在拚勝選，而是在拚老二，這樣的路線和方向並不對，導致民調還是很低。

黃光芹也提到，這次《美麗島電子報》的最新民調，是採用新的調查方法，以前連續做4天，但這次1天做400份，連續做3天，後來又跨過六、日沒做，隔週再繼續。黃光芹認為若調查方法改變，《美麗島電子報》應該要出來說明，否則侯友宜的民調是如何在一個禮拜之間追平柯文哲將難以解釋。如果真的要解釋，只能猜測或許是柯文哲的水位下降，所以讓國民黨產生錯覺，以為他們已經超過柯文哲，穩定居於老二地位。