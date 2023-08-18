桃園百歲人瑞遇大雷雨摔倒　桃警及時發現神救援...護送返家

▲桃園市平鎮區一名101歲謝姓老翁昨天午後外出尋友，出門後卻遇到午後大雷雨，靠著助行器到超商躲雨卻不慎摔倒在台階上，正好巡邏平鎮警方見狀趕緊上前協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區一名101歲謝姓老翁昨（17）日午後，向家人說要外出訪友，靠著助行器慢慢步出家門，未料卻碰上午後大雷雨，謝翁想到超商躲雨，上台階時不慎摔倒在地，卻怎麼都站不起來，正處孤立無援時，平鎮警分局巡邏員警發現謝翁倒在大雨中，趕緊上前攙扶起來送上警車，安全護送返家，家人隊員警貼心護送感謝再三。

平鎮警分局龍岡派出所所長簡建忠指出，住在平鎮區貿一路的101歲謝姓老翁，身體尚稱健朗，昨天午後向家人透露，想去附近拜訪老友，未料出門未久卻碰上午後大雷雨，謝翁靠著助行器欲道路旁超商躲雨，但上台階時卻因濕滑不慎摔倒在地，一時間爬不起來。

▲桃園市平鎮區一名101歲謝姓老翁昨天午後外出卻碰上大雷雨，還摔倒在超商台階上，巡邏平鎮警方護送返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此時正好巡邏經過該處的龍岡派出所副所長蕭美賢、員警張云馨，發現謝翁全身濕透跌坐超商門口且臉色蒼白，立即上前攙扶起身，謝翁對員警詢問一時緊張無法說出自己名字與住處等資料，員警先將謝翁帶進超商內休息片刻，提供飲水讓其補充水分與安撫情緒。

員警待謝翁情緒穩定後，慢慢說出自己住處地址與姓名，員警透過警政系統資料比對，確認謝翁住處與身分後，立即駕車護送其返家，途中謝翁對員警熱心協助感謝不已，送回住處後，家人正擔心大雷雨中，謝翁如何返家，見員警安全護送到家，對於警方貼心護送感謝再三。