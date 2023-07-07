桃園阿北想玩水！闖基隆港管制區　暖警衝百里護送返家

▲桃園分局同安派出所員警奔馳百里遠至基隆接回獨居的張姓男子。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市75歳獨居張姓男子自稱想玩水跑到百里外基隆港管制區內，桃園警察分局同安派出所接到基隆港務人員的電話後，所長謝青樺擔心張男會發生意外，立即指派員警專車奔馳百里將張男護送回桃園市同里住處。

▲▼將張男送至同安里護送住處。（圖／桃園警分局提供）

基隆港務局表示，有位來自桃園的張老先生誤闖港口管制區被攔下，但除了姓名、住處資料外，不願回答其他詢問，請桃園警分局協助查證，經訪查該位張老先生並無家屬，也沒有可聯繫的親友，員警透過同安里游淑峯里長的協助，與張老先生的一位老同事取得聯繫，確認他目前一人獨居，不知為何會跑到基隆。

當員警回覆時，港務人員表示因張男並無不法行為，已請其離開管制區，同安所所長謝青樺獲知，擔心老先生迷途無法返家，即透過同事情誼(謝所長曾於基隆市警察局服務)協助找尋張老先生，於昨日中午接到基隆市警察局第三分局百福派出所同仁的消息，透過衣著特徵已在路邊找到張老先生並將其帶回所內休息，謝所長即指派警員鄭博仲及陳亞汎專車奔馳百里至基隆，將張老先生安全護送桃園市同安里住處。