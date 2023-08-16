逗趣畫面曝！長鬃山羊淡定站樹枝　他險成「被羊砸」第一人

記者翁伊森、蔡怡萍／嘉義報導

擔任高山協作的楊騏鴻，昨（15）日走在排雲山莊往玉山的步道上，一抬頭就「巧遇」站在前方樹枝上的台灣長鬃山羊，一人一羊四目相交數秒、羊也完全不怕人自在地啃起葉子，但就當楊騏鴻要從樹枝下面經過時，羊縱身一跳，還不小心腳滑失去平衡、摔在邊坡滾了幾圈，逗趣的樣子讓楊騏鴻笑說「差一點成為台灣第一個被羊砸到的原住民」。

▲▼台灣長鬃山羊奇遇記。（圖／楊騏鴻提供，下同）



楊騏鴻將這段可愛畫面分享上臉書，畫面中可見台灣長鬃山羊站在步道突出的樹枝上，淡定與人對望，楊騏鴻不禁莞爾失笑問「為什麼要爬樹」，羊兒才默默低頭吃了一口草，楊騏鴻見狀也決定不打擾羊的用餐時光、往前行走，沒想到這時羊往後縱身一跳，慌張之下卻沒踩穩，直接騰空墜落摔在地上，還好羊兒看似沒有受傷，跑走前還不忘回頭看了楊騏鴻一眼。

▲跳下時不慎腳滑、羊羊四腳朝天摔到地上。（圖／楊騏鴻提供）



趣味畫面讓網友直呼「好可愛」，也打趣留言「小羊撞大楊，可以申請國賠嗎」、「小楊遇見了山羊」、「上排雲山莊的路上有些坍塌處寫著注意落石，現在要再加一個注意落羊」、「這隻羊不簡單…還知道從樹上蕩劍式下來，只是蕩的不夠漂亮」、「逼我使出絕招…側體翻轉4/3圈落水」。