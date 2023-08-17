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假投資詐熟女140萬...大叔車手裝可憐　警打臉：這是第二次了

▲桃園市一名熟女誤信網路股票投資訊息遭詐騙140萬，詐團仍要求持續投入146萬元才驚覺被騙，中壢警方趁王姓車手出面取款時當場緝捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市一名熟女誤信網路股票投資訊息遭詐騙140萬，詐團仍要求持續投入146萬元才驚覺被騙，中壢警方趁王姓車手出面取款時當場緝捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名熟女日前誤信網路上高投資報酬股票訊息，先後投入140萬元買股票，詐騙集團聲稱已獲利50萬，還要求再投入146萬元可賺更多錢，熟女驚覺被騙並報警處理，中壢警方趁熟女交付資金時，當場逮捕王姓車手，發現其身上有各式券商證件與偽造合作契約等證物。警方查出，王姓車手已經二次被逮，居然重操舊業，偵訊後依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲中壢警方在王姓車手身上起出各式偽造投顧委託書等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢警方在王姓車手身上起出各式偽造投顧委託書等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，日前龍興派出所接獲年約50歲熟女報案，聲稱因為誤信網路上投資廣告訊息，加入了LINE股票投資群組，該群組以「高報酬、高獲利」話術誘騙誆稱，「一般股票抽籤就算抽中，能認購張數不多，但如過透過他們團隊抽籤，一旦抽中可以認購很多張股票」，未料沒多久通知她「中籤了，趕快補資金，還聲稱熟女已獲利50萬元」，熟女欲取回獲利卻被百般阻攔，辯稱想賺錢要趁早，還被要求再補146萬元，可以認購更多股票，熟女才驚覺受騙上當，立即報警。

中壢警方隨即成立專案小組，並於本月11日下午4時許雙方約定在中壢區後寮一路交款地點交付款項，員警在現場埋伏守候，見56歲的王姓車手出現取款時，當場人贓俱獲。

▲中壢警方在王姓車手身上起出各式券商投顧證件17張等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢警方在王姓車手身上起出各式券商投顧證件17張等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警在王姓車手身上起出各式偽造投顧公司識別證件17張、偽造合作契約書等證物，王姓車手辯稱，是看到網路上應徵工作才鋌而走險，偽造證件與契約書為得就是要取信被害人，但警方卻查出，王男今年曾因詐欺案被逮捕過一次，這次第二次被逮捕根本是重操舊業，也是詐團基本成員，全案偵訊後依詐欺罪嫌移送桃檢偵辦。

中壢警方強調，民眾如欲投資股票交易，應透過正當券商購買，千萬不要加入來路不明的股票投資群組，詐騙集團以帥哥美女頭像邀請投資，並打出「高獲利、高報酬」投資訊息，其實都是詐騙伎倆，騙取被害人投資後再以各種理由推託，並慫恿繼續投資，最後落得血本無歸才知被詐騙。

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