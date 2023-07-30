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年輕女性下樓梯更危險？　研究：跌倒受傷率「比男高出80%」

▲樓梯。（圖／CFP）

▲走樓梯時也很容易發生跌倒受傷的意外。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

美國最新研究發現，與同年齡男性相比，20多歲年輕女性下樓梯跌倒的風險更高，受傷機率甚至高出80%左右。此外，科學家也明確指出，導致年輕成人從樓梯摔下來的特定危險行為。這篇論文26日發表在科學期刊《公共科學圖書館：綜合》（PLOS ONE）

美國普渡大學（Purdue University）研究團隊指出，在美國，最常因為摔下樓梯而受傷的年齡組，依序為3歲以下孩童、85歲以上老人，以及20多歲年輕人，而第三大族群卻非常容易被忽略。

論文寫道，「樓梯是在日常活動中最常遇到的最嚴重危害之一。儘管醒著的一天之中，不到1%時間花在樓梯上，年輕成人卻有12%跌倒事件發生在走樓梯的時候。在樓梯上跌倒更可能受傷，10%致命跌倒事件與樓梯使用有關。」

▲▼美國普渡大學研究，女生下樓梯跌倒受傷機率高。（圖／翻攝journals.plos.org）

▲研究分析場景包括校園內一處短階梯與一處長階梯。（圖／翻攝journals.plos.org）

為了探究原因，研究團隊在校內2處階梯裝設隱藏攝影機，記錄逾2400名學生走樓梯的情況，並歸納出8項危險行為，包括鞋子不適合、不使用扶手、使用電子設備、跳過台階、手插口袋、邊走邊聊天、手拿東西、沒有看著樓梯。與男性相比，女性更常穿著容易摔倒的涼鞋或高跟、一邊走樓梯一邊聊天、手裡拿著東西等。不過，她們較少跳過台階。

研究團隊認為，整體結果表明，女性更常一心多用，因此可能在下樓梯時分心，恐怕比跳過台階或走路不看路更危險，「與年輕男性相比，年輕女性被觀察到展現出更多危險行為，未來研究應該檢驗可能導致更大受傷風險的生理差異，例如力量或反應時間的差異。」

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