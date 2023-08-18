　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

《山道猴子》爆紅！台7乙線「1周4車禍」　大溪警加強取締改裝車

▲「山道猴子的一生」在網路爆紅，引發改裝機車朝聖，大溪警方實施「靜桃專案」，嚴格取締改裝車輛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲「山道猴子的一生」在網路爆紅，引發改裝機車朝聖，大溪警方實施「靜桃專案」，嚴格取締改裝車輛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

網路影片「山道猴子的一生」最近在網路上爆紅，戲劇中提到年輕機車族熱衷改裝車輛在山區道路競速，因內容相當寫實引發網友關注，主角還愛到台七線騎乘改裝車壓車競速：桃園市大溪警分局統計，為遏止改裝車橫行，警方配合監理單位實施「靜桃專案」，總計重點攔查取締936件，平均每週仍發生4起車禍，因此籲請民眾切勿隨意改裝汽機車會危險駕駛，以免發生意外。

網路Youtube影片「山道猴子的一生」總共有上下集，片中故事描述1名年輕人因感情創傷與虛榮心作祟，陷入被害妄想與迷失自我，片中重機、改裝、跑山、經營社群等劇情元素與台詞，因為符合現代社會年輕人想法，在網路上引發關注，甚至刮起「山道猴」旋風，播出後吸引逾400萬人次瀏覽觀賞，而片中男主角和女友最愛去的台7乙線，原本就是改裝車族最愛。

▲大溪警方暑期實施「靜桃專案」，取締改裝車輛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲大溪警方暑期實施「靜桃專案」，取締改裝車輛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警方指出，這齣網路爆紅戲劇出現的跑山熱點台七乙線，起自於新北市三峽、經桃園大溪、終點在桃園復興，全長約14公里，沿途道路蜿蜒，是北部許多車機車車友跑山聖地，但亦衍生不少噪音與交通意外事故，這也是大溪警方攔查改裝、噪音車輛重點路段。

大溪警方表示，今年啟動「靜桃專案」後，配合監理單位在台七乙線大溪、復興路段重點攔查，至今已攔查通報總計936件，若改裝車輛、拆除消音器或超速行駛，排氣音量超標將依噪音管制法第11條等規定開罰，處1,800至3,600元不等罰鍰，同時責令期限內到監理站接受複檢。

▲台七乙線成為改裝機車最愛，大溪警方實施「靜桃專案」，嚴格取締改裝車輛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台七乙線成為改裝機車最愛，大溪警方實施「靜桃專案」，嚴格取締改裝車輛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

由於台七乙線意外事故頻傳，大溪警方統計，轄區內台七乙線路段發生車禍事故的頻率約為「一週4起」，最常發生車禍地點前三名則在台七乙線8公里、11公里與9公里處；另外，根據去年同期統計數據如下：
一、取締超速，今年共計4636件，去年則為4631件。

二、A1事故（人員死亡）統計，今年1件，去年1件。

三、A2事故統計（人員受傷），今年73件，去年60件。今年數據增加原因係因疫情解封，出遊人數增加，相對增加發生件數。

四、大溪分局針對轄內易有超速路段，持續於每週五晚間、週六、日編排相關執法取締專案，更於暑假期間每天編排相關勤務加強取締。籲請民眾勿隨意改裝車輛，以避免製造噪音引發意外發生。

 【更多新聞】

25歲無照男開車撞行人！害斷腿顱內骨折還失智　2關鍵獲輕判

桃園16公尺Hello Kitty「消風後大復活」　龍潭觀光大池重新見客

假投資詐熟女140萬...大叔車手裝可憐　警打臉：這是第二次了

 

 

 

ET快訊
科技業潛規則？　知情人爆「用身體換業績」內幕
快訊／午後雷雨來了！　8縣市大雨特報
大馬死亡班機　最後合照曝光！
李玟淚崩《中國好聲音》現場影片曝光！　拍桌大喊「不公平」
比李多慧還強！「啦啦隊女神」安芝儇降臨台鋼
緯創跌停！AI股成重災區　台股下殺逾150點
光陽GP125「39800超誘人」！　機車優惠懶人包出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

安親班女惡師體罰學童...法院判賠10萬　她上訴辯：只有呼兩巴掌

新竹縣出現首例本土登革熱　「回南部外婆家6天」男童確診

《山道猴子》爆紅！台7乙線「1周4車禍」　大溪警加強取締改裝車

開車未打方向燈拒檢逃逸！警破窗噴辣椒水終逮人　還抄出海洛因

馬祖岸巡總隊參謀主任帶頭貪汙！金馬澎分署聲明回應了

出獄浪子尋親10年終圓夢！雲林暖警助重逢　養護中心下跪淚擁慈母

快訊／國軍再爆共諜！戰車營退役中士勾台商　利誘缺錢軍官探密

高雄女急匯40萬裝潢款！員警出奇招阻詐　幫她保住辛苦錢

戀愛夢碎！砸900萬「共築未來」全泡湯　惡劣夫婦詐2億豪買名錶

妻埋針放血1死1救回…他陳屍臥房！解剖驚見「體內血被放光光」

墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」

邵雨薇叫賣..吳慷仁突現身「霸氣買50組」　她緊張了：男友在看怎麼辦＞＜

台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

散步遇雨...牠變「抽取式柴犬」　厭世擠出嘴邊肉：要下多久？

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

「韓版李子維」安孝燮抵台♥　斯文Look黑襯衫+眼鏡..特地停下來給拍

前CLC Elkie見舒華力挺哽咽了QQ　刪子瑜合照挨轟：女孩友誼很美好

大馬飛機墜毀砸中車至少10死　路面焦黑...多名政治人物罹難

賈靜雯不靠老公「喜歡的我自己會買」　修杰楷帶女兒用「軍事教育」..她：滿好的！

安親班女惡師體罰學童...法院判賠10萬　她上訴辯：只有呼兩巴掌

新竹縣出現首例本土登革熱　「回南部外婆家6天」男童確診

《山道猴子》爆紅！台7乙線「1周4車禍」　大溪警加強取締改裝車

開車未打方向燈拒檢逃逸！警破窗噴辣椒水終逮人　還抄出海洛因

馬祖岸巡總隊參謀主任帶頭貪汙！金馬澎分署聲明回應了

出獄浪子尋親10年終圓夢！雲林暖警助重逢　養護中心下跪淚擁慈母

快訊／國軍再爆共諜！戰車營退役中士勾台商　利誘缺錢軍官探密

高雄女急匯40萬裝潢款！員警出奇招阻詐　幫她保住辛苦錢

戀愛夢碎！砸900萬「共築未來」全泡湯　惡劣夫婦詐2億豪買名錶

妻埋針放血1死1救回…他陳屍臥房！解剖驚見「體內血被放光光」

馬祖海巡參謀主任狂A罐頭「連前妻都收到」　最愛鮪魚和紅燒扣肉　

物理系小編點出「山道猴子悲劇根源」　創作者轉發：這個厲害了

雙薪11萬！買新房「貸1200萬壓力大嗎？」　網見1關鍵抖了

台積電跌5元收539　台股大跌135點來到16381點

每人只要575元！爽住「高雄星級飯店」　當月壽星免費升等房型

緯創一度跌停引關注　法人：AI股短線震盪不代表行情結束

快訊／向侯喊話「過去就讓它過去」　郭台銘：理念相同就可談合作

羅嘉翎「忍骨折」出征大獎賽巴黎站　爭取奧運積分還要拚亞運

NewJeans成員Minji左肩上「突現刺青」　本人親自解答真相

怕併購？郭台銘邀喝咖啡談合作　柯文哲花蓮跑行程未回應

社會熱門新聞

OL喝醉遭上司性侵　男同事們看她被抓走

女經理剛來1個月懷孕　買酸梅遭開除

現場畫面曝！台大實驗室爆炸至少2人送醫

扯父海洛因直接丟茶几　4歲兒誤食中毒慘癱瘓

女經理孕吐買酸梅遭解雇　行政官司挺她

男蟲扮總行處長+VIP　30銀行女業務被騙上床還刷爆卡

騎士遭夾擊慘死！肇事車副駕竟默默飄走　駕駛疑毒駕

即／北市汽車撞進餃子館起火　50歲駕駛送醫搶命

即／馬祖岸巡私吞軍糧　士檢今開鍘起訴

快訊／新北女騎士碰撞大貨車　倒地遭輾爆頭慘死

車擋門口太久　女主播怒「把它折彎」

刑警小隊長「栽槍」灌水績效　重判7年

女網紅KTV爆口角攔車離開　3人遭鎮暴槍射傷

憲兵假扮按摩師性侵　女高中生也受害

更多熱門

相關新聞

山道猴子揭現代文明病　別被自卑控制

山道猴子揭現代文明病　別被自卑控制

YouTube爆紅影片〈山道猴子的一生〉中，男主角喜愛騎重型機車跑山，為了在車友圈、社群FB、IG上「有面子」，不斷信貸借款，更新設備、借錢給女友，更為了獲得粉絲喜愛，在擋車壞掉時，不願意認賠殺出，反而向親友借錢籌款，「 打腫臉充胖子」。

只有帳單是真的！山道猴子「5大理財觀念」超NG

只有帳單是真的！山道猴子「5大理財觀念」超NG

《山道猴子》確定翻拍真人版A片

《山道猴子》確定翻拍真人版A片

40萬重機慘摔！大三男「不繳貸款會怎樣」

40萬重機慘摔！大三男「不繳貸款會怎樣」

「山道猴子」主角是超商店員！業者回應了

「山道猴子」主角是超商店員！業者回應了

關鍵字：

山道猴子的一生網路爆紅台七乙線改裝車最愛大溪警方

讀者迴響

熱門新聞

這職業最容易「一夜情」　半數激戰過同事

美60歲男「活松鼠卡進肛門」　痛到地獄尖叫

群創處長戰3人妻！鄉民：老公怎麼辦

藥廠女業務曝「5年睡百人換業績」：保險套隨時帶著

大馬墜機多名政治人物罹難　出事前未求救

將大量刪除下架！　YouTube宣布掃蕩特定類型影片

快訊／中國恆大集團　紐約申請破產

OL喝醉遭上司性侵　男同事們看她被抓走

陸網紅拿癌母騙台人捐款　竟爽花500萬遊日

《甘味》女星決定開刀摘子宮：想了3年

7:45進公司「主管從女廁出來」　科技男爆荒淫內幕

《山道猴子》確定翻拍真人版A片

王陽明被疑婚變蔡詩芸！認「兩人時間越來越少」

女業務為業績「跟老男人上床？」這1行業超多

全聯結帳「驚見新奇1物」！全場敲碗：中南部也需要

更多

最夯影音

更多
墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」

墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」
邵雨薇叫賣..吳慷仁突現身「霸氣買50組」　她緊張了：男友在看怎麼辦＞＜

邵雨薇叫賣..吳慷仁突現身「霸氣買50組」　她緊張了：男友在看怎麼辦＞＜

台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

散步遇雨...牠變「抽取式柴犬」　厭世擠出嘴邊肉：要下多久？

散步遇雨...牠變「抽取式柴犬」　厭世擠出嘴邊肉：要下多久？

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面