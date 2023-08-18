《山道猴子》爆紅！台7乙線「1周4車禍」　大溪警加強取締改裝車

▲「山道猴子的一生」在網路爆紅，引發改裝機車朝聖，大溪警方實施「靜桃專案」，嚴格取締改裝車輛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

網路影片「山道猴子的一生」最近在網路上爆紅，戲劇中提到年輕機車族熱衷改裝車輛在山區道路競速，因內容相當寫實引發網友關注，主角還愛到台七線騎乘改裝車壓車競速：桃園市大溪警分局統計，為遏止改裝車橫行，警方配合監理單位實施「靜桃專案」，總計重點攔查取締936件，平均每週仍發生4起車禍，因此籲請民眾切勿隨意改裝汽機車會危險駕駛，以免發生意外。

網路Youtube影片「山道猴子的一生」總共有上下集，片中故事描述1名年輕人因感情創傷與虛榮心作祟，陷入被害妄想與迷失自我，片中重機、改裝、跑山、經營社群等劇情元素與台詞，因為符合現代社會年輕人想法，在網路上引發關注，甚至刮起「山道猴」旋風，播出後吸引逾400萬人次瀏覽觀賞，而片中男主角和女友最愛去的台7乙線，原本就是改裝車族最愛。

▲大溪警方暑期實施「靜桃專案」，取締改裝車輛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警方指出，這齣網路爆紅戲劇出現的跑山熱點台七乙線，起自於新北市三峽、經桃園大溪、終點在桃園復興，全長約14公里，沿途道路蜿蜒，是北部許多車機車車友跑山聖地，但亦衍生不少噪音與交通意外事故，這也是大溪警方攔查改裝、噪音車輛重點路段。

大溪警方表示，今年啟動「靜桃專案」後，配合監理單位在台七乙線大溪、復興路段重點攔查，至今已攔查通報總計936件，若改裝車輛、拆除消音器或超速行駛，排氣音量超標將依噪音管制法第11條等規定開罰，處1,800至3,600元不等罰鍰，同時責令期限內到監理站接受複檢。

▲台七乙線成為改裝機車最愛，大溪警方實施「靜桃專案」，嚴格取締改裝車輛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

由於台七乙線意外事故頻傳，大溪警方統計，轄區內台七乙線路段發生車禍事故的頻率約為「一週4起」，最常發生車禍地點前三名則在台七乙線8公里、11公里與9公里處；另外，根據去年同期統計數據如下：

一、取締超速，今年共計4636件，去年則為4631件。

二、A1事故（人員死亡）統計，今年1件，去年1件。

三、A2事故統計（人員受傷），今年73件，去年60件。今年數據增加原因係因疫情解封，出遊人數增加，相對增加發生件數。

四、大溪分局針對轄內易有超速路段，持續於每週五晚間、週六、日編排相關執法取締專案，更於暑假期間每天編排相關勤務加強取締。籲請民眾勿隨意改裝車輛，以避免製造噪音引發意外發生。