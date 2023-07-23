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社會 社會焦點 保障人權

「眾神之區」扶轎男摔倒流血昏迷　信眾大喊「虎爺」悠悠轉醒

記者林悅／台南報導

佳里區宮廟於東嶽殿廟前進行敬神活動中，57歲吳姓扶轎男子疑因腳步重心不穩，於神轎迴轉時遭猛力甩出致跌倒摔落昏厥且血流如注，經警方緊急救援及其供奉虎爺護持下，該男子奇蹟般悠悠轉醒，經送醫救治診療包紮無礙返家休息，讓在場民眾對虎爺公之神蹟護持及員警迅速處置成功救人嘖嘖稱奇及讚賞。

▲57歲吳姓扶轎男子疑因腳步重心不穩，於神轎迴轉時遭猛力甩出致跌倒摔落道路上昏厥過去且血流如注，經警方緊急救援及其供奉虎爺護持下，該男子奇蹟般悠悠轉醒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲57歲吳姓扶轎男子疑因腳步重心不穩，於神轎迴轉時遭猛力甩出致跌倒摔落道路上昏厥且血流如注，經警方緊急救援及其供奉虎爺護持下，該男子奇蹟般悠悠轉醒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

二分局指出，有眾神之區之台南市中西區，22日計有3個廟會陣頭約信眾300人，22日下午1時起前來東嶽殿進行謁香覆令活動，另南勢街西羅殿也有11個廟宇千人以進香團陸續前來參香。

22日下午2時40分許在東嶽殿前，來自佳里區宮廟正由信眾扶轎進行敬神儀節時，57歲吳姓扶轎男子疑因腳步重心不穩，為神轎猛力迴轉之力道甩出致跌落熱燙之柏油道路上，且因後腦部著地當場昏厥並血流如注。在場維持交通秩序之第二分局副所長江昀龍、巡佐蔡閩強等發現上前救助，除先一同將其從熱燙地面扶坐至椅子上，並檢視其傷勢立即通報聯繫救護車救援。

▲57歲吳姓扶轎男子疑因腳步重心不穩，於神轎迴轉時遭猛力甩出致跌倒摔落道路上昏厥過去且血流如注，經警方緊急救援及其供奉虎爺護持下，該男子奇蹟般悠悠轉醒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

等候期間大家除再三呼叫男子姓名及為其寬衣消暑，而所扶轎之虎爺公也展現神蹟上前為其護持祈福，在大家寬慰神尊會保佑無事等語當中，男子也奇蹟般悠悠轉醒，甚至在救護車抵達時還拒絕就醫，但在好友勸說下才乖乖上車就醫接受檢查及傷口包紮，幸無大礙而返家休息。這段緊急救助服務工作，也讓員警在擔服眾多廟會安維勤務中留下深刻之印象。

第二分局表示，中西區6.26平方公里之行政區面積，但計有大小廟宇多達216間(立案122間、未立案94間)，堪稱眾神之區。且多為開基祖廟及香火鼎盛大廟，全年各地前來參香遶境活動絡繹不絕、活動不斷，尤以星期六、日為最，也讓第二分局員警同仁假日期間多在轄區路口來擔服交通疏導及秩序維護之服務工作。

2022年也執行共計將近200場大小廟會活動勤務，也在多次與轄區各宮廟召開優質宮廟座談會建立共識下，現均要求提醒前來參香友宮應遵守交通規則及安全秩序、定點及減燃鞭炮、減少噪音及事前登記等，共同與警方來努力營造優質宮廟文化之永久傳承，這項工作也將持續來一同努力。

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