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桃園16公尺Hello Kitty「消風後大復活」　龍潭觀光大池重新見客

▲桃園地景藝術節《Hello Kitty來作客》水上裝置藝術破損3日後，經專業團隊評估檢修後今天下午充氣重新展出。（圖／翻攝自臉書《我愛龍潭》）

▲桃園地景藝術節《Hello Kitty來作客》水上裝置藝術破損3日後，經專業團隊評估檢修後今天下午充氣重新展出。（圖／翻攝自臉書《我愛龍潭》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地景藝術節巨型Hello Kitty水上裝置藝術作品，8月14日受風勢影響造成表皮破損洩氣，經過專業團隊評估於15日全面檢修，並依中央氣象局提供風速預測後，今（17）日上午開始充氣，並於下午在原地龍潭觀光大池重新展出。市府文化局指出，將邀請龍潭愛樂管弦樂團為夜間燈光秀配樂，以客家音樂元素譜寫，預計下週三（8/23）日呈現全新樂曲進行展演，歡迎大家前來欣賞。

桃園地景藝術節《Hello Kitty來作客》水上裝置藝術，14日因受風勢影響，整座Hello Kitty因不堪繩索拉扯導致皮面受損瞬間洩氣，現場遊客當場看傻。

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▲桃園地景藝術節《Hello Kitty來作客》水上裝置藝術破損3日後，經專業團隊評估檢修後今天下午充氣重新展出。（圖／翻攝自臉書《我愛龍潭》）

▲桃園地景藝術節《Hello Kitty來作客》水上裝置藝術今天下午充氣重後新展出，遊客急忙拍照打卡留念。（圖／翻攝自臉書《我愛龍潭》）

歷經專業團隊翌日（15）日全面檢修後，並根據中央氣象局桃園龍潭區風速預測，專業團隊評估後於今天上午進行充氣，讓這座16公尺巨型Hello Kitty順利又站在觀光大池上，也讓駐足欣賞遊客開心不已。

市府文化局表示，Hello Kitty未來將穿上客家傳統客家花布，讓客家藝術國際化與在地化，將持續展至9月17日，其中每晚7時到8時30分展出時段，每隔半小時30分鐘進行一場燈光秀，巨型Hello Kitty將與南天宮、大池吊橋相互映襯，同時在龍潭大池畔設置打卡拍照區，方便遊客駐足拍照，下週三（8/23）日呈現全新樂曲進行展演，歡迎大家前來欣賞。

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