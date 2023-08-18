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限塑「新」上路　10／1起竹市飲料店禁用塑膠一次用飲料杯

▲禁用塑膠一次性飲料杯EDM。（圖／新竹市政府提供）

▲禁用塑膠一次性飲料杯EDM。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市三區戶政事務所於今年完成特色結婚拍照區大改造後，獲得市民熱烈迴響。今年恰逢「雙春兼閏月」，依傳統習俗是適合婚嫁的一年，新竹市長高虹安歡迎民眾七夕（農曆7月7日、國曆8月22日）到新竹市任一戶政事務所與結婚背板拍照，打卡標示所在戶政事務所，並公開分享照片於Facebook或Instagram，即可領取精美購物袋1份，數量有限，送完為止。

高虹安表示，為讓新人在新竹市登記時，留下美好回憶，各戶政事務所於今年重新改造美感與地方特色兼具的婚攝場景，東區為「復古眷村辧桌風」、北區是「在地漁市風情」、香山區則打造成「天空樂園」，盼讓新人感受新竹市滿滿祝福，並完成最重要的人生大事。

民政處長嚴翊琦說明，搭配結婚拍照背板全新改版，市府在今年七夕情人節推出「幸福袋著走」活動，無論有伴或單身，只要來新竹市戶政事務所拍照打卡並在Facebook或Instagram公開分享，即可獲得環保購物袋1份，歡迎大家來把幸福「袋」走，一起響應環保愛地球。

民政處指出，因應民眾初婚、生育年齡普遍提高，市府努力打造「願婚、敢生、樂養」的宜居城市，推動0到6歲市府養政策，包括持續發放生育津貼、托育補助及育兒津貼，實施祝妳好孕凍卵補助，放寬好孕專車搭乘條件，開辦夜間及假日臨托，提供準公共化托育人員健檢補助及托育人員久任獎金等，盼成為青年爸媽堅強的後盾，提升生育率，解決解少子女化問題。

民政處補充說明，今年剛好為雙立春，春天象徵開枝散葉，有適宜嫁娶的意涵；閏月的閏有豐收滋潤之意，代表伴侶間有愛情滋潤，因此，雙春閏月被視為婚嫁好年，市府祝福有情人終成眷屬，也邀請單身或已婚朋友到戶所拍照打卡，感受幸福甜蜜氛圍。

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