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「改變世界從惜食開始」　竹市展開惜食料理爭霸戰　

▲歡迎對料理或惜食理念推廣感興趣的民眾踴躍參加。（圖／新竹市政府提供）

▲歡迎對料理或惜食理念推廣感興趣的民眾踴躍參加。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

全球重視剩食議題，為鼓勵民眾落實惜食行動，透過創意及巧思製作成惜食料理，新竹市環保局特別辦理「112年新竹市惜食料理食譜惜食教案甄選活動」，共有「惜食料理食譜組」及「惜食教案組」兩組，歡迎對料理或惜食理念推廣感興趣的民眾踴躍參加，即日起報名至6月15日中午12時截止。

新竹市長高虹安表示，糧食浪費是全球碳排放增加的原因之一，根據聯合國環境署報告，全球每年浪費近10億噸食物。她說，浪費食物等同浪費所有食物生產過程中使用的土地、水、能源、人力等珍貴資源，也加劇了氣候變遷的影響，希望大家都能重視環保，改變世界可以從每一餐做起，累積每個人的一小步，就能成就重大改變及提高環境品質。

新竹市環保局長江盛任說明，「惜食」就是「珍惜食物」，把食材做最完善的利用，讓丟進廚餘桶裡的食材量降到最低，或是經過重複使用，將食材精華都利用完畢才丟掉。透過日常生活中惜食的思維並付諸具體行動，就能減少浪費所帶給環境的負擔，同時也能達到節能減碳目的。

江盛任表示，甄選活動分為「書審」及「初賽」兩階段，書審於6月底進行評審，並於新竹市環境保護局網站（www.hccepb.gov.tw/）公布入選者。「惜食料理食譜組」於7月7日在新竹市光復高級中學進行初賽實作，並選出優勝者；「惜食教案組」於7月7日前通知書審入選者進行初賽，將另擇期於環保局進行教案說明。

「惜食料理食譜組」初賽將依書審繳交的資料，擇優10組進行現場烹調，並依環保局指定的10種當季指定食材，包含甘藍、花椰菜、長豇（菜）豆、胡瓜、胡蘿蔔、茄子、甜椒、結球白菜、碗豆、箭竹筍，每組參賽者須挑選至少2種或是全部指定食材，烹煮入菜。環保局會針對廢棄食材進行秤重，作為額外加分項目，廢棄食材愈少加分愈多。

「惜食教案組」初賽須依報名資料親至環保局現場說明理念，教案必須設計4小時課程，並結合10項惜食行動「主動說、可以選、可打包、吃格外、吃全食、吃在地、惜食材、愛地球、愛分享、愛推廣」，希望透過課程，帶領民眾更加了解惜食的重要性，例如惜食行動其中1項的「吃格外」，是指吃「格外品」也就是吃「醜蔬果」。

環保局說明，甄選活動報名網址（www.cherish-food.com.tw/），總獎金4萬元，共有「惜食料理食譜組」及「惜食教案組」兩組，各組分別取第一至第三名、佳作2名，依序獲得8千元、5千元、3千元及2千元的等值禮券及獎狀。各組第一名將代表新竹市參加行政院環境保護署舉辦的112年首惜廚師甄選活動，角逐全國決賽第一名10萬元禮券。

環保局表示，期盼透過推廣惜食料理的理念，邀集各路美味料理高手參與，既可減少食材浪費，也可節省金錢與減少溫室氣體排放，進而減少破壞自然、提高糧食供應量、減少飢餓等，共同落實節能減碳及全民綠生活，一起實踐聯合國永續發展目標SDG2消除飢餓，達成糧食安全，改善營養及促進永續農業。

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