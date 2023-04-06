竹市海洋風收站4／13開跑　廢棄漁網換現金、資源物兌好禮

▲幼兒園校外教學參與海洋風收站活動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市今（112）年度海洋風收站自4月13日至12月28日開跑，每月第二、四週的週四上午8點到12點，於新竹區漁會（東大路四段315號）共計辦理18場資源回收兌好禮活動，回收項目包含「紙、鐵、鋁、塑膠、玻璃、電扇、電池」7大類，採秤重或計量兌換點數，集滿可兌換禮券或清潔用品等好禮，每人每場次限兌換2份，兌完為止。此外，回收廢棄漁網每公斤可兌換現金15元，鼓勵漁民隨手做環保，永續漁業資源。

新竹市政府表示，近年因海洋環境汙染、氣候變遷、過度捕撈等各種人為、天然因素，造成海洋資源耗損，每年漁獲量逐漸減少，嚴重影響漁民生計，市府與漁會共同招募漁民組成的海洋環保艦隊，只要出海有看到廢漁網、輪胎、塑膠等可能影響海洋環境的廢棄物，就會拖回漁港棄置，維護海洋生物的生存空間。

根據海洋委員會海洋保育署資料，去（111）年全國海龜擱淺315隻，共死亡240隻，發現體內充滿大量塑膠垃圾及廢棄漁網纏繞。海龜擱淺死亡事件及清除大量海洋廢棄物，警示人類諸多行為已嚴重影響海洋生物與棲地，凸顯處理海洋垃圾問題已刻不容緩。

市府表示，新竹市是臨海城市，更責無旁貸要擔任守護海洋的舵手，市府結合行政院農業委員會漁業署與新竹區漁會，共同推動「海洋風收站」，訂定回收獎勵機制，今年更加碼廢棄漁網收購價，回收後的漁網經過處理將重新製成各式產品再利用，以達到地球資源循環永續經營目的，高虹安市長與市府團隊邀請民眾一起加入守護海洋的行列。

產發處長許智堡表示，廢棄漁網具難以自然分解，海洋中的廢棄漁網除了會佔據海底棲地空間、造成海洋生物死亡，更可能會纏繞船舶影響漁船行駛安全，提醒漁民不堪使用的漁網，可拿到海洋風收進行回收，勿任意丟棄汙染海洋環境。

環保局長江盛任說明，「海洋風收站」活動方式是讓民眾提交「紙、鐵、鋁、塑膠、玻璃、電池」等6大類，採秤重每公斤兌換點數1至20點、電扇每台兌換點數50點，集滿100點數可兌換全聯或大潤發禮券、集滿500點數可兌換遠東百貨禮券及清潔用品等諸多好禮；廢棄漁網則每公斤兌換現金15元，請民眾配合去除浮子、沉子、浮球、鉛線及其他海洋雜質垃圾，並自行裝袋。

環保局說明，新竹市除了設置在鄰近海邊的海洋風收站之外，還有廣布在各里的風城資源回收站「風收站」，廣受社區里民歡迎，逐年增加設站，惟環保署補助款辦理風收站只到109年，各風收站自110年起改採自主營運模式，截至今年仍有39站持續運作，包括東區14站、北區16站、香山區9站。

環保局指出，各里風收站累計至今年2月，共計回收資源物218萬1,515公斤，參與人數達6萬1,052人次，可見民眾愈來愈有海洋環保意識。除讓民眾就近資源回收，同時凝聚里民間的情感，增加互動聯繫，變賣所得還可用來建設鄰里、關懷弱勢。風收站已成為一個環境教育的平台，每一位志工成為綠色種子，扎根環保意識於鄰里街坊，落實全民綠生活。

環保局江局長強調，為強化新竹漁港港區及海底垃圾清除回收機制，積極進行源頭管制，除回收資源物外，更因地制宜針對廢棄漁網等漁業廢棄物進行清理，透過回收獎勵機制提高參與誘因，減少廢棄物進入海洋變成海洋垃圾，落實「垃圾不落海，隨手做回收」的環保行動。

環保局表示，市府將秉持高虹安市長「永續宜居」的施政策略，未來將持續用心維護海洋環境，落實聯合國永續發展目標SDG6環境品質、SDG11永續城市、SDG14海洋生態，也期盼民眾共同攜手，重視環保及提高環境品質、節能減碳，讓新竹市的海洋、海岸環境更乾淨美麗，一起守護海洋生物的健康及生態環境，讓世代共享美麗豐富的海岸資源。