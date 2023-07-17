年節電將逾16萬度　竹市府助9處學校社區低碳改造

▲氣候變遷教育培訓。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

打造低碳家園！因應國際永續發展趨勢，新竹市政府環境保護局今年透過「建築綠化降溫」、「低碳永續家園行動項目」、「節能減碳實質措施」，3項低碳改造補助計畫，投入經費120萬元，協助學校、住宅社區等9處單位，執行綠屋頂、綠牆、綠籬、節能燈具汰換等低碳相關改造，預計9月完成改造，新增綠化面積約360平方公尺、每年節電超過16萬度。

新竹市長高虹安表示，「宜居永續」是新竹市重要的施政策略，在嚴峻氣候危機下，市府秉持「友善、永續、創新、智慧、夥伴」五大施政核心價值，積極面對氣候變遷影響的挑戰，戮力推動各項低碳改造行動，同時鼓勵市民跟著市府攜手共行，從小處做起，匯聚每個人的微小行動，成為改變氣候問題的巨大力量。

新竹市環保局長江盛任表示，今年度3項低碳改造補助計畫，於6月26日邀請專家學者進行補助案書面審查、現勘遴選，獲補助單位如下，「建築綠化降溫」補助2處：中華大學學校財團法人中華大學、光宇學校財團法人元培醫事科技大學；「低碳永續家園行動項目」補助2處：芬蘭社區管理委員會、新竹市東區三民國民小學；「節能減碳實質措施」補助5處：一極社區管理委員會、移動方城社區管理委員會、惠宇清雲管理委員會、綠光文創園區管理委員會、優秀賞六期管理委員會。

環保局表示，為鼓勵市民以實際行動營造健康安心的低碳家園，市府透過訂定因地制宜低碳改造補助原則、宣導說明會、邀請專家學者實地輔導訪查、辦理因應氣候變遷教育培訓等多元方式，協助市民規劃具有在地特色的氣候行動，盼能逐步養成市民重視環保及日常節能減碳習慣，成為全民綠生活的重要基石。

環保局指出，新竹市致力低碳永續家園推動工作，透過扣合聯合國永續發展目標SDG11永續城市、SDG13氣候行動的減碳作為，協助鄰里社區提高環境品質，並輔導參與低碳永續家園評等認證，迄今里參與率已達86.88%，包括銀級2里、銅級26里、報名成功78里。未來將持續投入鄰里社區低碳改造，以符合在地需求的具體措施，帶動市民應對氣候變遷，同時營造幸福友善的生活環境。