竹市6月1日起　試辦金雅重劃區夜間垃圾清運路線

▲解決民生需求！6月1日起試辦金雅重劃區夜間垃圾清運路線，設置11處定時定點。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為提升金雅重劃區民眾丟垃圾之便利性，市長高虹安指示環保局積極研擬可行的垃圾清運方案，以解決重劃區與日俱增的垃圾清運需求，經過市府多次討論和磋商，新竹市環保局自6月1日起試辦夜間垃圾清運路線，以設置11處定時定點為主、沿線清運為輔，讓民眾安全便利提交「一般垃圾、廚餘、資源物」3大類垃圾，垃圾車清運一般垃圾及廚餘、採週收5日，資源物清運搭配垃圾車、採週收3日。環保局表示，「新竹市清運網APP」及「新竹清運車便民查詢網」同步提供金雅重劃區夜間垃圾清運定時定點路線，掌控垃圾車動態與位置，環保局後續將依試辦之實際清運狀況適時調整，歡迎民眾善加利用。



環保局指出，金雅重劃區為新興社區，其社區、建案俱增，住戶近年大幅成長，對垃圾清運需求倍增，市長高虹安上任後即指示環保局儘速研擬具體方案，積極規劃執行垃圾清運作業，經相關程序完備與路線評估規劃完成，自6月1日起開始試辦夜間垃圾清運路線，並以「清潔公車」為設計發想，設置11處定時定點，提供既安全又便利的垃圾提交管道，一起打造永續宜居的環保家園。

環保局長江盛任表示，此次金雅重劃區夜間垃圾清運試辦計畫，配合環保署政策推廣定時、定點垃圾清運，除便利民眾倒垃圾外，同時考量傳統沿街清運，清潔隊員站在行駛中垃圾車後方工作是危險的，改採定時定點，可達到民眾、隊員雙贏雙安全的功效。一方面，民眾可提早拎著垃圾包、自在安全地等候清潔公車到站，另一方面，垃圾車行駛中隊員坐在副駕駛座，到達定點時再下車協助管控垃圾排放，相對提供安全的工作環境。



環保局說明，金雅重劃區夜間垃圾清運路線，「垃圾車」清運一般垃圾及廚餘、採週收5日，清運日為週一二四五六（週三為全市垃圾停收日），「資源回收車」搭配垃圾車、採週收3日，回收日為週二四六。該路線共設置11處定時定點，包括4處定點停留10分鐘、 7處定點停留2至5分鐘，餘為沿線清運。



10分鐘定點，4處位置如下：金雅東街與金雅八街口、金雅西街與金雅西街142巷口、金雅西街與金雅西街80巷口、金雅路100號（土地公廟前）。



2至5分鐘定點，7處位置如下：金雅東街與金雅六街口、金雅西街與金雅七街口、金雅三街與金雅三街95巷口、金雅三街89號前、金雅西街與金雅一街口、金雅路與金農路42巷1弄口、金雅路與金雅六街口。



環保局說明，市府已建置「新竹市清運車便民查詢網」及「新竹市清運網APP」兩個便民服務管道，提供網頁查詢及手機下載安裝，民眾選擇「地圖、地址」其中一個選項，即可查詢得知「清運點」的垃圾車位置、清運路線及預估抵達時間等相關即時資訊，節省等待時間，輕鬆倒垃圾。環保局指出，上述便民查詢網及清運網APP，同步提供金雅重劃區夜間垃圾清運定時定點路線，網頁查詢該路線「清潔車動態查詢」之路徑如下：新竹市環境保護局網址http://www.hccepb.gov.tw→首頁點連結「清運車便民查詢網」→清運車動態查詢→清運路線搜尋→下拉式選單選擇2-28新雅成功路（主、晚上）。



環保局表示，請大家做好垃圾源頭減量及分類，一起重視環保與節能減碳，提高環境品質，共同落實全民綠生活與聯合國永續發展目標SDG11永續城市。若有相關垃圾清運問題，請洽詢環保局清潔科電話（03）5388406。