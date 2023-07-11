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竹市府登革熱防治 「巡、倒、清、刷」 杜絕登革熱

▲新竹市副市長帶隊至金華里視察登革熱防治工作。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市副市長帶隊至金華里視察登革熱防治工作。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

目前正值登革熱流行期，且暑假期間民眾旅遊南來北往機會增加，易造成登革熱病毒傳播，為防範登革熱疫情，新竹市副市長蔡麗清於上周五(7日)帶隊至金華里視察登革熱防治工作。昨(10)日亦召開登革熱防治跨局處會議，由秘書長張治祥主持，透過跨局處會議，請各局處於暑假期間持續加強環境管理，並配合「巡、倒、清、刷」，落實病媒蚊孳生源清除，定期巡檢，以降低登革熱流行風險，確保社區民眾的健康。

新竹市長高虹安表示，市府自4月份通報第1例疑似案例時，即啟動登革熱防治作為，除衛生局於4月18日市務會議進行本市登革熱疫情防治作業報告，也分別於5月及7月責成副市長及秘書長率隊進行社區及菜園空地的積水容器視察，亦要求各局處務必針對轄管進行宣導，加強清除孳生源及積水容器，以落實局處分工，強化跨單位聯繫協調合作，共同提升防疫量能。

張治祥表示，市府在年初即由環保局訂定孳生源清除計畫，透過區公所動員里長與環保志工共同努力，做好病媒蚊孳生源的管理工作，。衛生局負責監測國內外疫情，如遇疑似個案立即啟動市府防治措施；教育處進行校園孳生源清除作業；民政處則透過民政體系進行鄰里宣導工作，各局處依權責進行分工，以阻絕疾病可能之傳播，為市民環境安全及健康把關。

衛生局表示，依據疾病管制署資料顯示，截至今本月10日為止，國內登革熱確定病例數為255例，境外移入59，感染地以東南亞國家為主，其中印尼、馬來西亞及泰國為多。今(112)年新竹市共通報2例登革熱確定病例，均為境外移入，透過積極跨局處防治作為及民眾配合防治得宜，未發生擴散。

衛生局長陳厚全提醒，暑假已至，民眾至國內、外旅遊時，儘量避免前往國內外登革熱流行地區，倘需前往務必做好個人防蚊措施，包括穿著淺色長袖衣褲、身體裸露部位塗抹衛生福利部核可的防蚊藥劑，回國或返回原居住(工作)地後，如有發燒、頭痛、出疹、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、出疹等症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、活動史等相關資訊，同時提醒醫療院所加強TOCC問診及通報警覺。

環保局長江盛任表示，下雨後的環境中容易產生積水容器，登革熱病媒蚊喜歡在積水處產卵，約1週後就能羽化為成蚊，並成為登革熱病毒傳播媒，民眾應養成主動清除孳生源的習慣，定期檢查戶內、外積水容器，落實戶內外病媒蚊孳生源清除工作，特別是空屋、空地及無人居住的屋舍，徹底清除病媒蚊孳生源才是最根本的方法；做好家戶「巡、倒、清、刷」用行動讓生活更美好。

衛生局說明，本市目前已完成社區孳生源查訪82里、戶外環境用藥噴灑80里、校園孳生源清除47校、菜園(水桶)稽查239場域，並呼籲，清除病媒孳生源是防治登革熱最根本的方法，提醒民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，主動清除戶內外積水容器並定期巡查，以降低感染風險，也能保護親友鄰居的健康，防止疫情發生或蔓延。民眾如有任何疑問請撥打疾病管制署1922疫情通報專線或衛生局03-5355130防疫專線，相關資訊可上疾病管制署網頁查詢。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導

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