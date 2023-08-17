中央出手助基隆蓋捷運！成立基金、降財力等級　基市僅需負擔17億

▲交通部長王國材。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

基隆捷運總建設經費697億，基隆市將分擔其中的53億，但仍造成沉重的財政負擔。行政院副院長鄭文燦昨宣布將協助基隆市府解套，交通部長王國材17日在院會後受訪表示，中央將協助基隆市府30億的捷運建設及營運基金，把基隆河谷的開發計畫放到基金做平衡，並回歸認定基隆市提出可行性研究時的四級財力水準、由中央吸收5.93億，等於53億減5.93億、減30億，剩下僅需負擔約17億。

基隆捷運總經費是696億，基隆市政府負擔53億、新北市71億、台北市57億，其餘由中央支應。王國材表示，的確在雙北部分，財務比較良好，基隆負擔53億是因為路線長度，並非對基隆市特別要求。

王國材指出，副院長鄭文燦昨也在現場做下裁示，53億裡有5.93億，是當時基隆市在進行可行性研究時是四級財力，現在是三級，所以現在會讓基隆市再回到四級，補助較多；另外，新北市也有些路線調整，這部分中央就把它吸收，大約是5.93億。

王國材說，扣完之後，另外30億希望成立基金，把基隆河谷的開發計畫放到基金做平衡，等於53億減5.93億，再減30億，剩下大約17億，就是基隆市編列一般公務預算處理，「目前謝國樑市長好像可以接受這樣方案」。