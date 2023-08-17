政院推交通安全基本法　時力「 遲到比不到好」：2050零死亡應入法

▲台灣交通被外媒形容是行人地獄。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



記者杜冠霖／台北報導

行政院會17日提出行人交通安全政策綱領，並通過《道路交通安全基本法》，首次將「 零死亡」納入長期目標。時代力量表示，遲到的改革總比不到好，蔡政府執政交通安全年年惡化，直至大選前夕，才願意聽進時代力量與民間團體的建議，呼籲立法院下會期優先排審道安基本法，還給台灣人民一條「安心行走的路」。

時代力量發言人余佳蒨指出，2050零死亡願景未明確入法，難以彰顯蔡政府改革決心，先前通過的《氣候法》都已將「2050淨零排放」入法，面對惡劣的交通環境，台灣應仿效瑞典、歐盟等國將零死亡願景入法，時代力量版的道安基本法，會將2050年交通零死亡願景明確入法，樹立明確政策目標。

余佳蒨表示，過去時代力量多次呼籲，道安會應由「部級」提升至「院級」，然而行政院直到820遊行前夕，才願意成立中央交通安全會報，由院長擔任召集人。余質疑，過去因為層級不足、權責破碎，無法統籌跨部會推動道安改革，又有多少用路人因為改革延遲，在路上受傷甚至失去生命？

余佳蒨表示，交通安全人命關天，延遲的改革等於慢性殺人，時代力量與民間團體多年來強推交通改革，無數的生命斷送在路上，然而直到 820 前夕，我們才看到顢頇的政府慢慢甦醒，讓人感到痛心，期盼所有用路人在8月20勇敢站出來，讓握有權力的人聽見我們的心聲，為人民打造一條「安全回家的路」。