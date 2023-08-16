上任後首次！張善政8／18啟程訪美　率隊「回娘家」訪問Google

平心而論，大學停辦如果純粹是因為辦學不佳，教學品質有問題；畢竟優勝劣敗，品質不佳就刷掉，倒也無話可說。只是這一波的衝擊是受大環境的影響居多；是個天塌了壓大家的概念，任你智愚賢不肖，英雄豪傑，都是無力可回天，泥沙齊下，俱無噍類矣！