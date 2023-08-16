上任後首次！張善政8／18啟程訪美　率隊「回娘家」訪問Google

▲桃園市長張善政今天在市政會議上指出，本周五（18）日將與經發局、青年局與教育局等局處赴美國加州、矽谷進行招商、青年創業與資訊教育等進行參訪交流。（圖／記者沈繼昌翻攝）
記者沈繼昌／桃園報導
桃園市長張善政今（16）日主持市政會議時表示，將與經發局、青年局與教育局同仁於本週五（18）日前往美國加州矽谷、洛杉磯等地，就招商、青年創業與資訊教育等三大議題進行參訪交流，期盼隨行局處同仁能汲取經驗並有豐碩收穫，希望能對市政推動有所幫助，規劃從18日出發、25日返台。
張善政指出，這次行程也是他上任後首次出訪美國，行程中經發局將拜訪美國矽谷「玉山科技協會」，向當地華人企業家介紹桃園市投資機會，並進行招商說明；青年局則前往矽谷參訪世界上最有名的青創加速器，期盼日後能在桃園進一步推動。
▲桃園市長張善政今天在市政會議上表示，將與經發局等局處赴美國招商、青年創業與資訊教育等議題進行參訪交流。（圖／記者沈繼昌翻攝）
新聞處長羅楚東說明，此次參訪由經發局主責，海外招商暨姊妹市訪問團預計拜會姐妹市聖貝納迪諾郡（San Bernardino County），雙方將就共構交通轉運樞紐、國際機場自由貿易區、經濟發展運輸與基礎建設計畫進行交流。
企業與協會行程方面，預計拜會Jet Propulsion Laboratory（噴射推進實驗室）、Plug & Play創投加速器、500 Global等；此外將透過當地辦事處協助，舉行海外招商說明會，介紹桃園市投資環境與政策方向，期盼帶動企業赴桃園投資設廠與設立新據點，市府訪問團還將出席南加州玉山科技協會招商交流餐會，介紹桃園市創業與投資各項優勢。
另一方面，教育局則將拜訪Google總部，取經Google在教材與網路平台方面的經驗，並討論合作建構網路教育平台的可能性，由於張善政曾任Google亞洲硬體總監，此一行程也可說是回娘家。
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