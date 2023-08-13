黃墘溪牽手護溪千人齊健走　張善政：用行動愛護河川

▲黃墘溪牽手護溪千人齊健走。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政12日於中壢區中山公園，出席「112年桃園市黃墘溪牽手護溪齊健走活動」。張市長表示，此活動已舉辦多年，規模越來越大，感謝市議員葉明月的努力，也謝謝每一位參與其中的市民，也期盼透過健走， 讓市民朋友多運動維持良好的健康狀態，用行動愛護河川。

張市長提到，現場看到很多鄉親出席活動，健走不僅涵蓋的年齡層廣、不受場地限制、也是符合經濟效益的運動方式，適合全家一起參與，未來市府會持續推廣體育發展，也謝謝黃墘溪水環境巡守隊這段時間對環境改善的努力。

桃園市議長邱奕勝表示，黃墘溪是內壢地區非常重要的河流，在鄉親的守護之下，這條溪越來越好，特別感謝葉明月議員及黃墘溪水環境巡守隊的努力，也藉此機會感謝桃園市政府多年來支持黃墘溪清理工作，尤其張市長上任後投入更多資源，後續就由在地鄉親們一起來維護。

體育局長許彥輝表示，本次活動由「桃園市黃墘溪水環境保護協進會」主辦，健走路線從中山公園牌樓出發前往內定國小、勤學橋，終點為中山公園入口處，路程約 5 公里，沿途可飽覽自然景緻，並了解人文歷史及地理環境；活動現場另安排製作天然環保無毒防蚊液及防蚊包、摸彩及體育活動宣傳等，吸引民眾走出戶外、參與體育休閒活動，同時展現共同維護黃墘溪的決心。

包括立法委員魯明哲、桃園市議長邱奕勝、市議員葉明月、市府體育局長許彥輝、環保局主秘葉孟芬等皆一同出席。