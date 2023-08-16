桃園強降雨！大園蘆竹觀音「泥水灌馬路」水深及膝　車拋錨卡路中

記者沈繼昌／桃園報導

中央氣象局今（16）日發布豪雨特報，因低壓帶影響，造成桃園以北短延時強降雨，其中桃園市地區有局部大雨或豪雨，包括大園、蘆竹與觀音地區傳出多處淹水狀況，蘆竹南公路一段、台61線觀音平面道路與大園地區淹水最深逾1米，多處道路淹水過膝，蘆竹區仁愛路還傳出有土石掉落狀況，警方已到場維持警戒，籲請用路人暫時繞道而行，避免愛車淹水出意外。

▲桃園市今天上午因低壓帶影響帶來強降雨，蘆竹南工路一帶淹水逾尺，機車騎士發現水深過膝趕緊掉頭離去。（圖／翻攝自記者爆料網）

中央氣象局今天上午發布豪雨特報，其中包括新竹、桃園以北地區有短時強降雨、大雨機率，局部地區請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水。

▲桃園市今天上午因低壓帶影響帶來強降雨，大園區中正東路一段840巷涵洞淹水逾1米深。。（圖／記者沈繼昌翻攝）

其中桃市蘆竹南公路一段，靠近南崁交流道附近，今天上午出現淹水過膝現象，南崁路一段好市多大賣場前、大園區與蘆竹區交界處中正北路一帶淹水逾尺深，大園區中正東路一段840巷涵洞淹水逾1米深。

▲桃園市今天上午因低壓帶影響帶來強降雨，觀音區台61線平面道路有車輛疑似拋錨。（圖／翻攝自臉書《我是觀音人》）

此外，觀音區台61線平面道路往東和鋼鐵附近道路嚴重淹水，甚至有轎車拋錨，大園警方呼籲，警方已緊急封路，暫停人車進入，以免發生危險。