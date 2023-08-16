　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園強降雨！大園蘆竹觀音「泥水灌馬路」水深及膝　車拋錨卡路中

記者沈繼昌／桃園報導

中央氣象局今（16）日發布豪雨特報，因低壓帶影響，造成桃園以北短延時強降雨，其中桃園市地區有局部大雨或豪雨，包括大園、蘆竹與觀音地區傳出多處淹水狀況，蘆竹南公路一段、台61線觀音平面道路與大園地區淹水最深逾1米，多處道路淹水過膝，蘆竹區仁愛路還傳出有土石掉落狀況，警方已到場維持警戒，籲請用路人暫時繞道而行，避免愛車淹水出意外。

▲桃園市今天上午因低壓帶影響帶來強降雨，蘆竹南工路一帶淹水逾尺，機車騎士發現水深過膝趕緊掉頭離去。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲桃園市今天上午因低壓帶影響帶來強降雨，蘆竹南工路一帶淹水逾尺，機車騎士發現水深過膝趕緊掉頭離去。（圖／翻攝自記者爆料網）

中央氣象局今天上午發布豪雨特報，其中包括新竹、桃園以北地區有短時強降雨、大雨機率，局部地區請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水。

▲桃園市今天上午因低壓帶影響帶來強降雨，大園區中正東路一段840巷涵洞淹水逾1米深。。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市今天上午因低壓帶影響帶來強降雨，大園區中正東路一段840巷涵洞淹水逾1米深。。（圖／記者沈繼昌翻攝）

其中桃市蘆竹南公路一段，靠近南崁交流道附近，今天上午出現淹水過膝現象，南崁路一段好市多大賣場前、大園區與蘆竹區交界處中正北路一帶淹水逾尺深，大園區中正東路一段840巷涵洞淹水逾1米深。

▲桃園市今天上午因低壓帶影響帶來強降雨，觀音區台61線平面道路有車輛疑似拋錨。（圖／翻攝自臉書《我是觀音人》）

▲桃園市今天上午因低壓帶影響帶來強降雨，觀音區台61線平面道路有車輛疑似拋錨。（圖／翻攝自臉書《我是觀音人》）

此外，觀音區台61線平面道路往東和鋼鐵附近道路嚴重淹水，甚至有轎車拋錨，大園警方呼籲，警方已緊急封路，暫停人車進入，以免發生危險。

 【更多新聞】

開車遭攔查是贓車　桃園男喊冤：我花錢買的...想節稅下場慘

2女搶1男！她登門找碴爆衝突　咬掉情敵小指一塊肉

►高鐵桃園站科技執法抓違停　2個月取締2543件！違規降幅逾7成

 

 

 

ET快訊
紅綠燈突倒塌「猛砸女騎士」　她大小便失禁、下肢癱瘓
愛妻失蹤24天找到了！她每天不同超商「等老公」
iPhone相機會震壞！　蘋果：是真的
一家去韓國玩　周子瑜現身當地陪！
陳建州暴雨中鞠躬「突比1手勢」　網懵：都搞定了？
換變頻冷氣電費仍破萬！　師傅曝1動作：月省2000

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雲林逆子縱火奪3命！家屬心碎招魂：來接你了…4歲弟擲筊3次才聖杯

150公斤紅綠燈鏽蝕斷裂！猛砸新手媽「失禁+癱瘓」　800萬和解　

愛妻失蹤24天找到了！她每天不同超商「等老公」背後有洋蔥

快訊／大雨狂炸！林口水牛坑越野騎士受困橋下　警消雙節梯救援

三重包子店傳意外！員工左手捲壓麵機　3指撕裂骨折急送醫

轎車闖紅燈遭攔查　2乘客眼神怪怪的...竟是「搬家中」逃逸移工

台南北門雙春沙洲被大潮沖出水道　20天沒人補！業者開轟

天道盟分會長選議員　持槍逼投資2千萬又持毒！判決出爐

內科CEO酒駕開特斯拉載3同事　2分鐘後撞路樹！1男搶救79天亡

桃園強降雨！大園蘆竹觀音「泥水灌馬路」水深及膝　車拋錨卡路中

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

雲林逆子縱火奪3命！家屬心碎招魂：來接你了…4歲弟擲筊3次才聖杯

150公斤紅綠燈鏽蝕斷裂！猛砸新手媽「失禁+癱瘓」　800萬和解　

愛妻失蹤24天找到了！她每天不同超商「等老公」背後有洋蔥

快訊／大雨狂炸！林口水牛坑越野騎士受困橋下　警消雙節梯救援

三重包子店傳意外！員工左手捲壓麵機　3指撕裂骨折急送醫

轎車闖紅燈遭攔查　2乘客眼神怪怪的...竟是「搬家中」逃逸移工

台南北門雙春沙洲被大潮沖出水道　20天沒人補！業者開轟

天道盟分會長選議員　持槍逼投資2千萬又持毒！判決出爐

內科CEO酒駕開特斯拉載3同事　2分鐘後撞路樹！1男搶救79天亡

桃園強降雨！大園蘆竹觀音「泥水灌馬路」水深及膝　車拋錨卡路中

台積電持平收542　台股小跌8點來到16447點

被爆當郭台銘副手！李佳芬否認：今天又不是愚人節

方便好兄弟放假1個月遊走休息　台南廟宇「2告示+黑旗」收起來

尪嗆「胸部小無法滿足」外遇　她被離婚痛哭：很羞恥

8／17國際地標光雕音樂會加碼再加碼　偶像男團+光雕煙火秀

中秋來金門試手氣！「博狀元餅」好玩又好康　30萬黃金等你拿

雲林逆子縱火奪3命！家屬心碎招魂：來接你了…4歲弟擲筊3次才聖杯

月經來太痛苦！網紅媽咪「每年懷孕」　挺肚嗨讚老公

76歲雷洪娶嫩妻一條活龍！每天喝「自製早餐」不累累

5戶以上囤房大戶逃漏稅！2530件被抓　須補1.12億元

社會熱門新聞

即／黑人首度現身回應了！「暴雨中鞠躬」上保母車

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

殺警「星二代」外役監審查爆造假　證據流出

王陽明開箱900萬BMW

隔音牆開洞放測速照相機！6小時拍55車超速

聯邦銀變詐團金融總部　經理帶頭3分行淪陷

快訊／陳建州現身喊：就是希望透過法律捍衛清白

台中大雅學府商圈驚傳墜樓　女送醫不治

桌遊競技場藏賭　4辣妹荷官服務1賭客

快訊／遭爆性騷後終於現身！陳建州今早赴北檢出庭

即／放火燒死3至親！雲林逆子晚間遭聲押

廚餘車國3追撞　「屎黃色」噴滿地

陳建州爆「性騷50天」首現身！　今早赴北檢出庭

桃園大雨！大園蘆竹觀音積水及膝

更多熱門

相關新聞

狹路巧遇長鬃山羊　他險成被砸第一人

狹路巧遇長鬃山羊　他險成被砸第一人

擔任高山協作的楊騏鴻，昨（15）日走在排雲山莊往玉山的步道上，一抬頭就「巧遇」站在前方樹枝上的台灣長鬃山羊，一人一羊四目相交數秒、羊也完全不怕人自在地啃起葉子，但就當楊騏鴻要從樹枝下面經過時，羊才縱身一跳，還不小心腳滑失去平衡、摔在邊坡滾了幾圈，逗趣的樣子讓楊騏鴻笑說「差一點成為台灣第一個被羊砸到的原住民」。

鬼門開！廖大乙：一定要講這3句

鬼門開！廖大乙：一定要講這3句

越南法國麵包中毒累計514人！檢出2病菌

越南法國麵包中毒累計514人！檢出2病菌

貨車門沒關好！窄巷內掃倒10萬真柏

貨車門沒關好！窄巷內掃倒10萬真柏

快訊／陳建州現身喊：就是希望透過法律捍衛清白

快訊／陳建州現身喊：就是希望透過法律捍衛清白

關鍵字：

強降雨桃市多處淹水警方淹水逾1米深影音桃園

讀者迴響

熱門新聞

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

即／黑人首度現身回應了！「暴雨中鞠躬」上保母車

王陽明「快半年沒同框蔡詩芸」傳情變！　網挖IG驚訝

爆熱戀「毛弟前女友」　禾浩辰大方認「發展中」：希望給我們一點空間

今起全台連下4天　雨最大時間曝

再戀吳X潔！禾浩辰同居新歡

美女主播剛爆穩交戀！男友竟帶熟女「平價旅館開房」

攻城獅又簽空氣？　林秉聖婉拒加入

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

回老家閒聊驚知阿公有土地！他一問崩潰了

殺警「星二代」外役監審查爆造假　證據流出

又要下雨了！中南部有強降雨訊號

王陽明開箱900萬BMW

00878慘貼息！　股息占比「恐配本金」

極兇「黑兔年鬼月」來了！5神明齊示警

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面