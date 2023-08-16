少女IG「吞精喝尿」對話嚇壞家人！現役軍人四度拐上床下場曝

▲曾在桃園市某部隊服役的林姓現役軍人，去年7月四度邀約在網路認識僅12歲少女四度上摩鐵發生親密關係。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

曾在桃園市某部隊服役的林姓現役軍人，去年6月底透過網路遊戲認識還未滿12歲的少女，雙方進而交往成為男女朋友，交往隔月後林男邀約少女在短短3周之內連續四度上摩鐵發生親密關係，家人無意間發現少女IG「見面要幫我口爆吞精」、「如果沒有精液就喝尿，知道了嗎」等鹹濕對話，憤而報警提告；桃園地院審理後，判林男有期徒刑4年，還可上訴；林男挨告後已於去年11月退伍。

檢警調查，21歲的林姓男子於2020年9月入伍服役，去年6月底透過網路遊戲認識還未滿12歲的少女，雙方交往後成為男女朋友，林男明知少女為未滿14歲之少女，心智未臻成熟，交往後隔月竟邀少女上摩鐵，在未違反少女意願下在短短3週內先後四度與少女發生親密關係，後來少女在個人IG上被發現與林男鹹濕對話，「我還沒有原諒妳喔」、「見面要幫我口爆吞精」、「如果沒有精液就喝尿，知道了嗎」、「跟妳說吃精液，妳有吃嗎」，家人驚覺少女遭誘騙失身堅持提告，桃園地檢署複訊後依妨害性自主罪嫌將林男提起公訴。

桃園地院審理時，被告林男雖坦承全部犯行，法官認為，少女係被告不斷勸誘下，才與被告發生性行為，被告不顧少女對於男女情慾懵懂未知、性自主權認知未臻成熟狀態下與少女發生性行為，另外被告尚未與少女或其家屬達成和解或賠償損害，少女之母希望法院從重量刑。

法官審酌，被告明知少女與其交往時未滿14歲，對性行為欠缺完全自主判斷能力，竟未控制自身生理衝動，僅為滿足其情慾，雖未違反少女意願，犯後坦承犯行，並於法院審理時當庭向少女之家屬道歉，合議庭依現役軍人犯對未滿14歲之女子性交罪，共4罪，各處有期徒刑3年2月，應執行有期徒刑4年，本案還可上訴。