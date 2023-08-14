桃園高風險本土登革熱出現　張善政指示落實每周一日清除孳生源

▲市長張善政主持登革熱防治跨局處會議。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市高風險本土登革熱出現，衛生局除進行疫調及相關措施，市長張善政14日主持登革熱防治跨局處會議指示，目前首要工作是防堵疫情及清除孳生源，要求市府所有局處一定不能掉以輕心，務必謹慎以對，落實每周一日清除孳生源。

張市長要求各局處務必確實依權責分工，擴大動員層級，加強各單位權管場域高風險點的清查及每周追蹤。也請民政局、區公所辦理登革熱教育訓練，提升社區民眾防治認知，並強化里鄰長的溝通。另各局處針對業管部分亦要加強控管查核，倘有不配合單位，請衛生局及環保局逕依傳染病防治法及相關法規規定勸導及裁罰。

副市長王明鉅也要求請民政局及區公所持續辦理登革熱教育訓練，提升社區民眾防治認知。針對高風險點，請衛生局每週綜整防治措施及改善情形報告，接下來每週召開會議討論，由各業管局處及區公所於當週會議報告防治作為。

疾病管制署北區管制中心巫主任坤彬會中表示，民眾因工作或返鄉有南部地區旅遊史或活動史者，感染登革熱機率將增加。依據過往資料，感染登革熱的病例，約有70%為無症狀感染(隱藏性病例），倘若病媒蚊密度小，疫情便不易擴散，故落實孳生源清除為目前最大防疫重點。