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桃園出現高風險本土登革熱　副市長蘇俊賓：加強區域管理與巡查

▲▼桃園市府召開登革熱會議。（圖／翻攝自Facebook／蘇俊賓）

▲桃園市府召開登革熱會議。（圖／翻攝自Facebook／蘇俊賓，下同）

記者詹宜庭／台北報導

桃園市高風險本土登革熱出現，衛生局除進行疫調及相關措施，桃園市長張善政14日主持登革熱防治跨局處會議，防堵疫情及清除孳生源。桃園市副市長蘇俊賓表示，張善政以過去擔任行政院長的經驗提醒大家，一開始的高度警戒、全力防堵是絕對必要，目前已對各局處進行分工，加強高風險區域的管理和巡查。

蘇俊賓透露，桃園首例登革熱高風險病例出現，張善政昨早緊急召開跨局處會議，盤點目前各單位需要補強之處，擬定下一波防治計畫，並於下午區長會議再次提醒各區公所的配合工作，落實每周一日清除孳生源，妥善規劃清消時程。

蘇俊賓指出，張善政以過去擔任行政院長的經驗提醒大家，一開始的高度警戒、全力防堵是絕對必要，若在這個階段疏忽了，很可能導致後續更加不可收拾的狀況，衍生倍增的處理成本。因此，各局處包括學校廳舍、公園、菜園和農地等都進行分工，加強高風險區域的管理和巡查。

蘇俊賓提及，過去幾個禮拜，張善政在市政會議中提醒多達六次，這段時間以來，市府防範作業也一直進行當中，環保局也利用暑假期間，針對全市500所校園進行環境消毒，預計在開學前全部消毒完畢；此外，各區公所、水務局、養工處等道路管理相關單位，也盡力保持排水設施清潔暢通。

▲▼桃園市府召開登革熱會議。（圖／翻攝自Facebook／蘇俊賓）

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