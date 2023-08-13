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桃園高風險本土登革熱出現　張善政：啟動跨局處應變小組

▲桃園高風險本土登革熱出現

▲桃園高風險本土登革熱出現，衛生局進行疫調。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府衛生局13日表示，該局昨日晚間接獲台南市衛生局轉介1例本土登革熱高風險病例，該個案為45歲本國籍男性，家住台南，因公司指派北上工作，住在桃園宿舍，於7月29日至31日返回台南，8月1日至10日住在桃園區宿舍，8月11日再度返回台南家中，第二天就醫時登革熱NS1抗原快篩陽性。

衛生局表示，該名男子是在8月5日至12日出現發燒、肌肉痠痛症狀，陸續至診所就醫，於8月12日就醫時登革熱NS1抗原快篩陽性。衛生局一接獲通報後即進行疫調，13日與環保局、桃園區公所及里長動員50人，進行個案居住地半徑50公尺內約200戶孳生源清除噴藥及擴大100公尺社區環境孳清、消毒、衛教，同時進行桃園同住者6人及附近住戶健康監測，目前均無症狀。

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因個案有台南活動史，為本土登革熱高風險個案，張善政市長今天指示，市府立即啟動跨局處應變工作小組，召開登革熱防治跨局處會議。衛生局也強調，民眾有疑似登革熱症狀，應儘速就醫，並主動告知相關旅遊活動史，衛生局也將加強對未主動清除孳生源者開罰，最重可處15,000元罰鍰。

衛生局說明：112年截至8月12日，桃園市累計確診登革熱境外移入病例11例，呼籲民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫或至桃園市登革熱NS1抗原快速檢驗試劑合約院所篩檢，並主動告知旅遊史、職業史、接觸史、群聚史等，相關資訊可至桃園政府衛生局網站查詢。

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