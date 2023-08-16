桃園上午大雷雨4小時　蘆竹、大園等區37件積淹水通報

▲中央氣象局今天針對北部六縣市發布大雨特報，其中桃市蘆竹區1小時雨量達98毫米，連續3小時達120毫米。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中央氣象局今（16）日發布北部大雨特報，並對雙北、桃園與新竹等地區發布大雷雨訊息，並針對桃園市發布豪雨特報，包括大園、蘆竹、龜山、觀音等地區發布一級淹水警戒，大雷雨造成龜山、大園、蘆竹、觀音及桃園等5區1小時雨量皆達40mm以上，其中蘆竹區1小時雨量達98mm，連續3小時更高達120mm，已達25年降雨重現期距，市府水務局於上午通知各區公所同步開設水災三級應變中心。

▲中央氣象局今天針對北部六縣市發布大雨特報，蘆竹區部分道路淹水淹逾15公分。（圖／記者沈繼昌翻攝）

針對今天上午這場大雷雨，桃園市政府水務局局長劉振宇指出，昨日已根據氣象局提供資訊研判雨勢，將轄管共43處水門啟閉至防汛狀態，並於龜山區A7、A8周邊宇楊梅區等易淹水點提前預佈抽水機，通知各區公所辦理砂包領用作業，今天上午大雷雨胞迅速生成且持續時間約4小時，造成蘆竹、大園等區共計37件通報積淹水災情，其中26件積水深度15公分以下，另11件積淹水案件超過15公分，截至中午為止，各區降雨逐漸趨緩，積水已逐步消退，後續市府將逐件現場會勘辦理改善。

▲中央氣象局今天針對北部六縣市發布大雨特報，市府水務局通知各區公所啟動各地區抽水機針對低漥或淹水區域抽水應急。（圖／記者沈繼昌翻攝）



水務局表示，有關蘆竹區因1小時雨量達98mm，已達25年降雨重現期距，因本區側溝與下水道設計普遍為5年設計保護標準，瞬間降雨過大仍會有排水不及情形，目前南工路段雨水下道工程正施工中。此外，大園區中正東路涵洞積淹處為當地地勢低窪點，再加上大園區時雨量高達1小時76mm，大雷雨持續約4小時，市府已於大雷雨前已自動封路以確保行車安全。目前市府持續掌握各區積淹水通報，降低短延時強降雨帶來對桃園之威脅。