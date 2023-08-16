王鴻薇質疑屏東棒球場遭綠轟歧視　她酸：果然踩到痛腳全黨動起來

▲王鴻薇15日召開「屏東25億球場100年才能回本！菊系愛將陳金德是建商獨董！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨立委王鴻薇15日指控「屏東縣前瞻建設棒球場100年才能回本，菊系愛將陳金德是建商獨董」，民進黨立委吳思瑤就出面批評，依照這邏輯，學校、美術館、公園、醫療院所、長照機構、所有運動場館都可以關門了，屏東縣政府也回應請不要歧視。王鴻薇16日就透過臉書反擊，「果然是踩到痛腳民進黨反應特別大，全黨動起來」，並大轟吳思瑤以歧視之名行護航之實，這是什麼立委？

「昨天我質疑屏東國際棒球廠標案與隆大營建，果然是踩到痛腳民進黨反應特別大，全黨動起來」，王鴻薇表示，從黨中央、網軍、新潮流等派系立委，通通都出來想要模糊焦點。她特別提到，其中最可笑的是吳思瑤今天的發言，為了護航屏東棒球場，居然用學校公園設施、圖書館、醫療院所、長照機構等等來類比這座25.8億棒球場，「我真的沒想到經過擔任過多年立委的她，會犯這種低級錯誤。」

王鴻薇指出，公共建設本就有各個種類，不同地區造價地價也不同，更不要說屏東棒球場是使用國有土地，根本不用買地，否則成本絕對不止25億元，這些她都還沒算進去，民進黨就急著要來跟其他標案比，她強調，拿學校來比更是惡劣， 中小學校有在營利收租金，權利金嗎？

此外，王鴻薇也批評，吳思瑤模糊立委監督國家預算，以歧視之名行護航之實，「這是什麼立委，妳有把人民的錢當錢嗎？」她表示，若真的要批評她的質疑，大可以拿棒球場比棒球場討論，然而她早已經舉出全台棒球場預算，屏東棒球場確實是有史以來最高，而且依照民進黨公共建設預算暴增的陋習，未來追加預算的可能性極高，「我說一百年才能回本，還算是給你屏東縣政府面子。」

王鴻薇再狠批，請問民進黨立委、網軍、屏東縣政府諸公，到底有哪間棒球場興建案，敢出來說一百年才能回本還沾沾自喜，花了25億還敢這麼大聲？蓋一個棒球場問題重重不解釋？她昨天一早就說民進黨一定用天龍國，戰南北的話術來搪塞 ，果不其然。

王鴻薇最後強調，現在到底誰歧視誰？國家預算花哪去都不能質疑，民進黨跟屏東縣政府是不是在情緒勒索全台灣？