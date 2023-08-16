綠能產業淪綠黨產？　民進黨點名反擊：9藍政要「身體當獨董」

▲民進黨點名9位藍營要角，擔任綠能公司董事或獨立董事等職務，圖中少了馬政府時期經濟部長辦公室專委毛恩洸。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委參選人游淑慧今（16日）指控，民進黨政府透過釋放政治利多，讓綠能等特殊產業獲利，選舉時這些產業投桃報李，捐贈政治獻金，變成民進黨的「黨產」。對此，民進黨發言人張志豪表示，實際上，國民黨許多要角都身兼綠能產業的董事或獨立董事，甚至承攬重要綠電工程，提醒造謠可能打臉自己人。

游淑慧今天下午接受媒體聯訪時指控，民進黨已經成為最有錢、藏富於民的政黨，最近前立委賴勁麟政治獻金被揭露，顯示民進黨在企業界已經佈好許多金流，透過賴勁麟、雲豹能源等管道，加上釋放政策利多，回饋成政治人物的政治獻金，也就是說，政府利用政策讓「特殊產業」獲利，這些產業在選舉時再投桃報李，變成民進黨另一種「黨產」。

游淑慧指控，雲豹能源就是這樣的例子，雖然賴勁麟持股只有1％，該公司不是他的家族企業，但是奇怪了，為什麼他卻可以拿該公司的錢去捐給民進黨的政治人物？且雲豹能源說明聘請賴勁麟擔任董事長的原因，是因為他在擔任立委期間提出「獎勵再生能源發展條例」，難道都沒有利益迴避、旋轉門的問題嗎？現在民眾最質疑的就是「綠能一家親」。

對此，張志豪表示，奉勸國民黨有心人士及立委參選人，不要為了拚自己的曝光和聲量，老是雙標，請以自己同樣的標準檢視國民黨人，當用政爭口水不斷造謠抹黑的同時，很可能打臉自己人。

張志豪表示，國民黨總是大喊反對民進黨的綠能政策，但實際上國民黨內有許多要角目前都身兼綠能產業的董事或獨立董事，甚至接下不少政府的重要綠電工程，根本就口是心非、為反對而反對。

張志豪指出，曾在藍營執政的官員中，投入綠能產業的不勝枚舉，有侯友宜國政召集人杜紫軍、國民黨副主席夏立言、國民黨中常委陳宗興、馬政府經濟部部長施顏祥、馬政府經濟部次長林聖忠、馬政府台電董事長黃重球、馬政府國發會主委林祖嘉、馬政府經建會主委蔡勳雄以及經濟部長辦公室專門委員毛恩洸，請問這些人也是「藏富於國民黨」嗎？國民黨就是用自己的「歪哥」經驗在看其他政黨，但同樣低劣套路，只會讓人看破手腳。