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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

耕元盃棒球賽台東開打　最賣力啦啦隊可獲「冠軍豬」

▲▼陳瑩連續兩年組織耕元盃棒球錦標賽，圖片為2022年啦啦隊獎「冠軍豬」。（圖／翻攝自陳瑩臉書）

▲陳瑩擔任耕元盃大會會長。（圖／翻攝自陳瑩臉書）

記者呂晏慈／台北報導

為傳承KANO永不放棄的精神，耕元盃全國少年暨青少年棒球錦標賽昨（15日）在台東盛大舉行，將連續舉辦5天賽事。民進黨立委陳瑩擔任大會會長，她表示，期許透過賽事讓小球員們在球場上大展伸手，同時挖掘更多棒球好手。值得一提的是，為了替球員們加油打氣，大會將設置「啦啦隊獎」，得分最高的啦啦隊可獲得一頭「冠軍豬」。

陳瑩之父、台東前縣長陳建年為紀念父親陳耕元，自1985年創辧耕元盃棒球賽，連續舉辦5屆後停擺，直至2014年電影KANO上映，喚醒鄉親對於台灣棒球光輝年代的記憶，陳瑩也在2016年重啟停擺27年的耕元盃棒球賽。她回憶，祖父當年挨家挨戶到府拜訪，說服家長將小孩送到學校念書，她鼓勵小球員學習祖父努力不懈、永不放棄的精神，也期許透過賽事讓小球員們在球場上大展伸手，同時挖掘更多棒球好手。

陳瑩說明，本屆參賽隊伍有少棒硬式組16隊、青少棒24隊，另外今年再增加少棒軟式組6隊，共計46支隊伍共襄盛舉，大會也邀請到 10 多位耕元盃第一屆球員回娘家，一起參與第12屆耕元盃賽事。

本屆5天賽事分別在台東縣棒球村第一、第二棒球場、賓賜棒球場、臺東縣慢壘球場、卑南國中及卑南國小等6處舉行，為鼓勵觀眾及親友團到場觀賽，替球員加油打氣，大會比照上一屆設置啦啦隊獎，由各球場裁判們針對每一場賽程進行評分，得分最高的啦啦隊，可獲得一頭「冠軍豬」，盼藉此讓球員家長們感情更加緊密。

▼去年耕元盃賽事也設置啦啦隊獎，圖為獲獎者獲頒「冠軍豬」。（圖／翻攝自陳瑩臉書，下圖同）

▲▼陳瑩連續兩年組織耕元盃棒球錦標賽，圖片為2022年啦啦隊獎「冠軍豬」。（圖／翻攝自陳瑩臉書）

▲▼陳瑩連續兩年組織耕元盃棒球錦標賽，圖片為2022年啦啦隊獎「冠軍豬」。（圖／翻攝自陳瑩臉書）

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