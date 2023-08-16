快訊／民進黨喊告　館長怒轟：來告啊！不告就是孬種

▲館長自爆，認定自己是遭到民進黨槍擊，但是沒有證據。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



記者詹宜庭／台北報導

網紅「館長」陳之漢日前指控，2020年8月被槍擊「就是民進黨開的槍」，並點名民進黨立委陳明文、余天等人，去搜尋關鍵字就可了解案情；而民進黨發言人張志豪16日表示，館長公然散播不實訊息已違法，將採進一步法律行動。對此，館長在臉書發文怒轟，「民進黨你不告我就是孬種，做了一堆違反法律的事情還敢講話啊？來啊！來告！」

網紅「館長」陳之漢2020年8月時遭槍擊，其中2槍分別打中右手及右大腿，而他先前在直播中指控，就是民進黨開的槍，更點名綠委陳明文、余天等人，去搜尋關鍵字就可了解案情。

對於該指控，陳明文今日受訪時回應，他過去推動《槍砲彈藥刀械管制條例》修法，現在選舉一到又要講自己，「為什麼硬要把我染黑？莫名其妙！」而余天受訪時也喊冤，稱兩人交情不錯，還上過他兩次節目，痛批「沒證據別胡說八道，館長腦袋好一點、不要被利用了，好朋友才這樣跟你建議。」

民進黨發言人張志豪16日也回應，相關言論沒有任何事實根據，已經違法，並嚴重影響民進黨聲譽，民進黨會將相關言論跟影像，交由大選律師團做研議，並且做進一步的法律行動。

網紅「館長」陳之漢今日則在臉書發文開轟，「民進黨你不告我就是孬種，做了一堆違反法律的事情還敢講話啊？來啊！來告！」