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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙正宇參選立委連任　鄭文燦中執會關切「如何加以推薦」

▲八德區大同社區發展協會成果展，鄭文燦力挺趙正宇連任。（圖／趙正宇服務處提供）

▲鄭文燦（左）與趙正宇（中）交情甚篤，上屆立委選舉時曾為他站台。（資料照／趙正宇服務處提供）

記者呂晏慈／台北報導

無黨籍立委趙正宇今（16日）宣布參選連任桃園第六選區（八德）立委，據轉述，桃園市前市長、行政院副院長鄭文燦在民進黨中執會特別談及，針對與趙正宇合作部分，建議黨中央和立法院黨團先進行討論，看要用什麼方式來加以推薦。

趙正宇2020年捲入陽明山案，被控財產來源不明、收受殯葬業者賄賂，一審財產來源不明罪部分獲判無罪，逃漏稅部分判刑6個月，可易科罰金，不過台北地檢署不服提起上訴，政壇高度關注，在此狀況下他是否將繼續競選連任；而民進黨立委提名佈局上月底定，未在桃園第六選區提名人選，被解讀盼續與趙正宇合作。

對此，趙正宇今天上午罕見舉行記者會，正式宣布將投入立委選舉，同時向監察院陳情，請依職權調查自己已獲無罪宣判陽明山案之時任檢察官於偵查過程中的違法濫權。

據轉述，鄭文燦今天下午以行政代表的身份出席民進黨中執會，特別談及針對與趙正宇合作一事，建議黨中央和立法院黨團先進行討論，看用什麼方式來推薦趙正宇，例如請立法院黨團加以推薦等。

據了解，針對立委提名佈局，民進黨主席賴清德籌組「民主大聯盟」，透過開記者會、在全國黨員代表大會共同造勢等方式，推薦無黨籍或友黨立委參選人，不過，民進黨對於與趙正宇合作一事，將不會用「民主大聯盟」的推薦形式進行；而趙正宇方面未來將與賴清德同台，但是否會一同拍攝宣傳照，仍是未知數。

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