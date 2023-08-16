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快訊／竹苗「3縣市大雨下不停」　大雷雨再轟一小時！

▲▼午後雷陣雨，未帶雨具民眾躲雨。（圖／記者宋良義攝）

▲竹苗今日出現劇烈降雨。（圖／記者宋良義攝）

記者李宜秦／台北報導

今日受到低壓帶影響，各地都出現明顯降雨，中央氣象局再度針對新竹縣、苗栗縣、新竹市發布大雷雨即時訊息，民眾在外要留意劇烈天氣。

氣象局針對新竹縣、苗栗縣、新竹市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水。

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大雷雨示警區域
新竹市 東區、香山區
新竹縣 寶山鄉、峨眉鄉
苗栗縣 竹南鎮、頭份市、後龍鎮、南庄鄉、造橋鄉、三灣鄉

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