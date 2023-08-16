今天只是開始！暴雨最猛時刻還沒到　專家示警：明後天是降雨高峰

▲今日各地降雨機率高。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日受到低壓帶影響，全台各地都出現明顯降雨，不過今天只是這場大雨的開始，明後兩天南北風交會帶會更往台灣靠近，加上華南還會有其他低壓波動東移，真正降雨高峰將落在明天到周五兩天。

氣象局持續發布豪雨特報，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今(16)日新北市及桃園市地區有局部大雨或豪雨，西半部及東北部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水。

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臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，今天台灣位於低壓帶中，東海低壓帶下來的北風，與西南風在台灣西北方交會，發展出強烈雷雨帶，造成桃園、北海岸強降雨，中、南部地區則是西南風帶來的水氣，加上大氣環境相當不穩定，三不五時有雷雨帶發展起來，而有一陣陣大雨。

颱風論壇提醒，今天只是開始，明天這個南北風交會帶會更往台灣靠近，加上華南還會有其他低壓波動東移，真正降雨高峰是明天、周五，劇烈天氣發生時請提高警覺。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

氣象局預報員徐仲毅表示，今日到周六受到低壓帶影響，各地天氣不穩定，目前北台灣有線狀對流雲系移入，一旦對流影響陸地，就可能造成短延時強降雨，若對流滯留陸地，累積雨量也會相當可觀，今日新竹以北要留意強降雨。

今日白天西半部降雨都會比較明顯，目前中南部也有對流雲系發展移入，陸續會出現瞬間較大雨勢，山區午後容易有局部大雨，而東半部是以午後降雨為主，入夜後雨勢會緩和，但到了晚上中南部的降雨反而會增加。周日後低壓帶影響減小，各地降雨趨緩。