轎車闖紅燈遭攔查　2乘客眼神怪怪的...竟是「搬家中」逃逸移工

▲桃園警方昨天晚間配合市府環保局、桃園監理站執行淨桃專案，攔查改裝或噪音過量汽機車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為維護市民安寧居住環境，桃園警分局昨（15）日晚間配合市府環保局、桃園監理站組成聯合稽查小組，在桃園區春日路、桃二街口執行「靜桃專案勤務」，發現1輛轎車違規左轉闖紅燈，員警攔查後發現，車內2名乘客神情緊張，後車箱裝載行李，經詢問後2名男子均是失聯越南籍移工，駕駛辯稱正準備幫忙搬家中，員警將2人帶回派出所偵訊，並移請桃園專勤隊收容。

桃園警分局指出，昨晚8時許至10時許執行「靜桃專案勤務」，總計攔查大型重型機車3輛、普通重型機車20輛。經檢測後有16輛排氣噪音超過標準，分別是大型重型機車2輛、普通重型機車14輛，環保人員立即開立舉發單與車輛複驗單，警方呼籲汽機車駕駛人，切勿擅自變更車體、排氣管，製造噪音影響社區安寧，籲請勿以身試法，以免得不償失。

▲桃園警方昨晚發現轎車違規闖紅燈，還查出2名乘客均為失聯移工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，桃園警分局中路所副所長林榮貴、警員莊君翰、陳柏宏於執行勤務期間，發現一輛轎車由中山路左轉益壽七街違規闖紅燈，立即攔檢取締，其中駕駛為阮姓男子（越南籍已歸化台籍），阮男辯稱，沒注意燈號逕自左轉，員警依法製單舉發，員警盤查車內2名乘客時，發現2人神情緊張且一言不發，員警詢問阮男，2名朋友託其幫忙搬家，他與2人並不熟識。

員警仔細盤查後發現，2名乘客分別37歲江姓男子、23歲曹姓男子均為越南籍，且已通報失聯移工，立即將2人帶回派出所內製作筆錄，訊後移請桃園是專勤隊收容，準備遣返回越南。