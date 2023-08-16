　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓官媒證實：美軍叛逃二等兵想尋求庇護

▲駐韓美軍二等兵金恩。（圖／路透）

▲駐韓美軍二等兵金恩犯下多項前科。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

北韓官媒今（16日）晨表示，官方正在調查上個月從南韓越過軍事分界線進入北韓的美軍二等兵金恩（Travis King），表示金恩有表達想在當地或是第三國尋求庇護的意願。

韓聯社報導，這是北韓首次證實金恩的消息，金恩7月18日在板門店共同警備區時，突然快跑衝過軍事分界線進入北韓，在南韓與美國間引發喧然大波。

北韓官媒中央通信社英語報導，金恩坦承，他因為對美國陸軍內部不人道的對待以及種族歧視感到噁心，決定越線來到朝鮮民主主義人民共和國，「他也表達想在北韓或第三國尋求庇護的意願，並表示他對美國不平等的社會感到幻滅。」

身為駐韓美軍的金恩在南韓犯下多起前科，包括去年9月在首爾市麻浦區某夜店和其他韓籍客人起口角肢體衝突，以拳頭暴力毆打對方臉部，去年10月在首爾市麻浦被警方依照疑似涉嫌犯下暴力案件的罪名逮捕時，卻出口成髒怒罵「該死的韓國人、該死的韓國軍人」，甚至還踹毀警察巡邏車，被判處需繳交罰金，否則必須重返監獄。

今年2月8日，金恩被首爾一家法院判處罰款500萬韓元（約新台幣12萬元），每欠付10 萬韓元，就會被拘留一天。消息人士指出，由於金恩一直沒有繳納罰款，因此他最後被關押在天安監獄（Cheonan）的工場48天。

金恩在7月10日獲釋後，原定於7月18日遣送回美國德州軍營接受懲處，但他卻在18日準備登機當天，在仁川機場通過安檢後逃離機場，並在板門店混入觀光客隊伍，參觀由聯合國主辦的「共同警備區域」（JSA）導覽活動，趁隙進入北韓。

ET快訊
畫面曝！印度爸肩扛1歲女　遭表弟近距離「開槍轟頭」
美女主播爆同居秘戀！男友帶熟女開房直擊　完事回她豪宅
陳建州爆「性騷50天」首現身！　今早赴北檢出庭
今起雨擴全台！　5天預測圖「一片橘紅」
快訊／內馬爾告別PSG　簽天價合約轉戰沙國豪門希拉爾
快訊／同框蕭美琴「賴蕭配」有譜？　賴清德回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美日韓領袖峰會18日登場　強化安全經濟等合作

印度16歲女逃家約會過夜　父暴怒捅殺「機車拖遺體」遊街

美日韓峰會18日登場　3國外長認為是歷史性機會

北韓官媒證實：美軍叛逃二等兵想尋求庇護

畫面曝！印度爸肩扛1歲女散步　表弟近距離「開槍轟頭」

美股大跌！陸經濟數據令人失望　道瓊收黑361點

喬治亞州大陪審團「起訴川普」　案件可能進展一次看

日本關西機場交通管制　近3000名台灣旅客受影響

加拿大「森林大火」燒掉整個希臘國土　超過1000起火災還在燒

澳洲男搭馬航威脅要「炸掉飛機」　面臨最高10年監禁

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

美日韓領袖峰會18日登場　強化安全經濟等合作

印度16歲女逃家約會過夜　父暴怒捅殺「機車拖遺體」遊街

美日韓峰會18日登場　3國外長認為是歷史性機會

北韓官媒證實：美軍叛逃二等兵想尋求庇護

畫面曝！印度爸肩扛1歲女散步　表弟近距離「開槍轟頭」

美股大跌！陸經濟數據令人失望　道瓊收黑361點

喬治亞州大陪審團「起訴川普」　案件可能進展一次看

日本關西機場交通管制　近3000名台灣旅客受影響

加拿大「森林大火」燒掉整個希臘國土　超過1000起火災還在燒

澳洲男搭馬航威脅要「炸掉飛機」　面臨最高10年監禁

直擊鮪魚「路邊被高帥男肉貼肉」！　去年才分手30億身家富二代

美女主播緋聞前任60億帝寶男！親回「穩交男友」關係…歷任皆大咖

拜師台灣詐騙集團　北美留學生誤信1話術被慘騙

林子偉守備內外兼具很吃香！林立：難怪這麼多球隊搶著要

3生肖鬼月最旺　把握今晚「新月許願」

賴清德出訪「完全不回答選舉題」　承諾回台灣開記者會回應

王陽明「東區時速破90km」！開箱900萬BMW：看能多快…網開罵3違規

總是很累、沒精神？營養師揭9大原因：咖啡、甜食吃太多都中

前大使2關鍵預言：侯友宜、賴清德「民調交叉點」馬上要出現

錢帥君男友坑殺自己人「籌跑路費」！手法曝光　黑白兩道挫咧等

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

國際熱門新聞

前男友硬要做愛　她當場拿刀砍斷陰莖

3歲男童搭機「扯嗓尖叫8小時」

兒搭救護車仍不治！窮父沒錢買棺材「保麗龍箱裝遺體」

攻其不備都是假？本尊爆根本沒被收養

爸肩扛1歲女散步回家　遭近距離「開槍轟頭」

陸經濟數據令人失望　美股大跌361點

日圓跌創9個月新低！　分析師估日本央行出手時機

日本關西機場交通管制 近3000名台灣旅客受影響

3青少年躺鐵軌自拍　慘觸600伏特高壓電

才六年級！她被性侵無法墮胎「產下男嬰」

加拿大「森林大火」燒掉整個希臘國土

喬治亞州起訴川普　案件可能進展一次看

父母養19隻哈士奇　女兒躺嬰兒車被狗咬死

水塔飄出詭異濃煙　2男1女陳屍底部

更多熱門

相關新聞

日本關西機場交通管制 近3000名台灣旅客受影響

日本關西機場交通管制 近3000名台灣旅客受影響

受到颱風蘭恩影響，今天往返關西機場航班多數有取消、延後狀況。根據各家國籍航空公司統計，約有近3000名台灣旅客受到影響。

蘭恩二度登陸日本釀38傷　鳥取大雨恐釀重災

蘭恩二度登陸日本釀38傷　鳥取大雨恐釀重災

美日韓領袖峰會　「維護台海和平」將納聲明

美日韓領袖峰會　「維護台海和平」將納聲明

即／南韓總統尹錫悅父親病逝　享耆壽92歲

即／南韓總統尹錫悅父親病逝　享耆壽92歲

颱風今晨登陸日本　緩慢移動「9萬戶停電」

颱風今晨登陸日本　緩慢移動「9萬戶停電」

關鍵字：

北韓Travis King庇護日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

即／花蓮近海01：09發生規模4.7地震　最大震度3級

今起全台連下4天　雨最大時間曝

王陽明「快半年沒同框蔡詩芸」傳情變！　網挖IG驚訝

隔音牆開洞放測速照相機！6小時拍55車超速

又要下雨了！中南部有強降雨訊號

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

極兇「黑兔年鬼月」來了！5神明齊示警

聯邦銀變詐團金融總部　經理帶頭3分行淪陷

26歲KTV女員工被4同事剁碎丟河道！動機超黑暗

台中大雅學府商圈驚傳墜樓　女送醫不治

楊謹華罕見大尺度！「女上男下」激烈床戰

快訊／賀一航兒子曾治豪結婚了！

9成人都犯錯「冷氣報修沒人來」　內行曝1管道

5縣市大雨！要降溫了　明起全台連下3天

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面