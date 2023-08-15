颱風蘭恩今晨登陸日本！緩慢移動「9萬戶停電」　他遭木板砸傷昏迷

▲7號颱風蘭恩15日上午從日本和歌山縣一帶登陸。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

今年第7號颱風蘭恩今（15）日清晨5時（台灣時間清晨4時）從日本和歌山縣登陸，以每小時10至15公里的速度緩慢移動，估計將為近畿、東海地方帶來猛烈風雨，24小時內總降雨量恐達500mm以上，受颱風影響時間較長，目前近畿和中部地方已有9萬戶停電，而岡山至名古屋的新幹線也停駛，目前1人重傷昏迷。

根據日本《Weather Map》、《路透社》等報導，颱風蘭恩15日上午5時從日本和歌山縣潮岬登陸，目前颱風正以每小時15公里、持續風速每小時150公里的速度向西北方移動，預計將穿越本州西部，並於明（16）日抵達日本海（南韓稱東海），沿著日本海繼續朝北方移動，目前近畿和中部地方約有9萬戶停電，當地210間7-11超商暫停營業。

颱風蘭恩將為靠近颱風眼中心地帶的近畿、東海帶來猛烈的降雨和風勢，至於離颱風較遠的關東地區則會迎來水氣，預估將會導致降下較為驚人的雨量。

▲受颱風蘭恩影響，日本三重縣尾鷲市電線桿和樹被強風吹倒。（圖／達志影像／美聯社）

日媒《NHK》則指出，目前颱風蘭恩登陸日本已經超過6個小時，至今仍在和歌山縣一帶緩慢移動，其中心氣壓為985百帕、中心最大風速為每秒30公尺、最大瞬間風速為每秒40公尺，颱風中心半徑130公里內的風速達每秒25公尺。

日本氣象廳指出，近畿地方靠近日本海側、中國地方、關東甲信雲雨帶發達，而15日上午7時50分岡山縣、鳥取縣則有線狀降雨帶，導致上述地區目前持續出現強降雨。

颱風蘭恩來襲也導致日本近畿地方、中部地方停電，其中關西等近畿地方停電達3萬5270戶，包括大阪府1萬4810戶、京都府5290戶、兵庫縣1970戶等，至於中部地方光是三重縣（尾鷲市、伊賀市等）約有3萬9950戶停電、愛知縣（豐田市、南知多町）則有4490戶停電。

另外，大阪、京都部分地區傳出淹水和土石流等災情，而和歌山縣和歌山市北出島則有一名60多歲男性因強風吹襲而被公寓剝落外牆擊中，緊急送醫後目前仍處於昏迷狀態。