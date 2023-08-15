要上班陪酒嗎？北捷週邊爆女性恐慌潮　慘變酒店經紀「獵場」

記者邱中岳／台北報導

北市捷運警察隊接獲線報，在捷運出口處有多名男子搭訕落單的年輕女子，且同一口徑都是詢問是否要到酒店上班陪酒，警方了解，可能為酒店經紀公司，在暑假期間派出經紀人到捷運出入口尋找目標，將加強捷運站周遭巡邏以及守望。

警方表示，日前在網路論壇上有人貼文，在捷運中山站出口線型公園，常有多名男子搭訕往來的落單年輕女性，引發不少女性恐慌，北市捷運警察隊獲悉後，立刻著手進行了解相關狀況，避免有更多人受到騷擾。

▲捷運中山站經常出現酒店經紀搭訕落單女子，詢問是否要到酒店陪酒上班。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方查出，經常在捷運站搭訕落單女子的男性，最多就是詢問女子是否要到酒店當公關陪酒上班的經紀人，經紀人以搭訕的方式在捷運站出口「開發」，讓許多落單女子不堪其擾。

警方指出，這樣的情節可能涉及違反性騷擾防治法第2條，「以歧視、侮辱之言行，而有冒犯之情境」、刑法第 304 條強制罪、跟蹤騷擾防制法第3條(監視、觀察、跟蹤或知悉特定人行蹤)。

另外至於社會秩序維護法第 68 條(強買、強賣物品）、第89條(無正當理由，跟追他人，經勸阻不聽者)、大眾捷運法第50 條(未經許可募捐、散發或張貼宣傳品、銷售物品或為其他商業行為。

▲捷運警察加強臨檢捷運站出口，針對隨機搭訕滋擾落單女子的人進行盤查。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方對此相當重視，也陸續在多個可能出現酒店經紀的捷運中山站出入口進行排查，當場也有發現1名落單的女子被人糾纏不休，甚至還一路跟進附近百貨公司，也立刻上前阻止，並當場告誡該名搭訕的男子。