猛撞瞬間影片曝！聯結車煞不住　東澳隧道內5車連撞釀6傷

記者游芳男、劉人豪／宜蘭報導

宜蘭東澳隧道發生5車連環撞事故，今(15日)上午10時許，吳姓男子駕駛聯結車行經台9線108.2K東澳隧道段，疑煞車不及撞上前方4車，造成6人受傷，詳細事故原因仍待釐清，而事故發生時的監視器畫面也曝光。

▲東澳隧道5車連環撞，事發監視器畫面曝光。（圖／記者游芳男翻攝）

從影片中可看到，隧道內的車輛都停在原處等待前行，突然後方一輛聯結車直接往前撞小貨車，小貨車再撞前方另一輛聯結車，該聯結車再撞前方的自小客車以及大貨車。

▲該起事故共造成6人受傷。（圖／記者游芳男翻攝）

警方指出，台9線蘇花改108公里，東澳隧道北上發生5車追撞交通事故，經了解，為吳男駕駛聯結車，行經事故地點時，不慎追撞前方4車，事故造成6名人員受傷，其中小貨車魏姓男駕駛受傷送往羅東博愛醫院救治，2人送蘇澳榮民醫院、另外3人無大礙未送醫。

▲聯結車駕駛疑似煞車不及釀禍，詳細事故原因仍待釐清。（圖／記者游芳男翻攝）

警方表示，魏男待醫院抽血檢測酒測值，其餘駕駛酒測值為0，目前該路段南下單向通行，北上路段仍在搶通，預計下午3點才能恢復通車，提醒用路人暫時改道行駛舊蘇花公路。

▲該路段預定下午3時恢復通行。（圖／記者游芳男翻攝）