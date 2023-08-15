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社會 社會焦點 保障人權

天母驚見「手電筒」狂人！強光亂射嚇壞駕駛人　警方出手了

記者黃宥寧／台北報導

驚！有名徐姓網友在臉書《靠北天母幫》發文附影片指出，開車到一半前方突出現1名騎士停在他面前，並從包包「掏東西」，下秒眼睛就被光線刺眼的手電筒猛照，讓他嚇壞問「這位先生是在路上找仇家嗎？」，網友也紛紛留言說「這傢伙常在天母地區幹一樣的事」對此，轄區派出所也做出回應了。

▲▼ 閃手電筒 。（圖／翻攝自Facebook／靠北天母幫）

▲北市士林區有名騎士行經中山北路六段290巷口時，停車持手電筒突朝汽車駕駛座內照射。（圖／翻攝自Facebook／靠北天母幫）

從徐姓網友提供畫面，看得出他昨（14日）晚間駕駛車輛在中山北路六段290巷口，準備打方向燈轉彎，豈料突出現1名男騎士直接停在他前方，接著手伸進包包內開始東摸西摸，接著掏出「長狀物」下秒就被強光猛閃，讓他氣憤說「希望你下次找仇家的時候，學著記車牌而不是拿你那強光手電筒突然照別人眼睛」。

PO文一出，有網友則留言說，「這傢伙常在天母地區幹一樣的事」，也有人指出該行為已經觸犯公共危險罪，建議發文者報警將影片交給警察調監視器。

對此，轄區警方經調閱監視器，該名年約30歲男子駕駛機車行經巷口時，無故對等待左轉的車輛駕駛以強力手電筒照射後離去，目前未接獲相關報案，後續將通知雙方駕駛到案說明；另將針對持強力手電筒照射行為，會依違反社維法第63條「蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞者」函辦。

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