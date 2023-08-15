　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

一家5口逃過夏威夷野火！全因iPhone這功能　他曬截圖：真的救了命

▲▼夏威夷毛伊島野火。（圖／路透）

▲夏威夷毛伊島野火災情慘重，許多居民開車逃離火勢，最終仍有人不幸陳屍車內。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

夏威夷毛伊島野火迄今奪走至少99條人命，然而，國外一名推特（更名為X）網友分享，iPhone一項功能真正拯救了他哥哥的女友在夏威夷的5名親人，當野火在身旁爆發時，手機根本沒有通訊服務，但他們利用衛星順利聯絡消防部門，大約30分鐘後就安全撤離，而這則推文瀏覽次數現已超過876萬次。

▲▼蘋果iPhone 14與iPhone 14 Pro上可使用「透過衛星傳送的SOS緊急服務」。（圖／翻攝自YouTube／Apple）

▲蘋果iPhone 14與iPhone 14 Pro上可使用「透過衛星傳送的SOS緊急服務」。（圖／翻攝自YouTube／Apple）

根據紐約郵報報導，網友Michael Miraflor解釋，他哥哥的女友的表親一家在毛伊島（Maui）遭遇野火，他們困在車子裡，但大火突然在車子周圍爆發，當時手機顯示沒有服務，所以iPhone的蘋果「SOS緊急服務」是他們聯繫救難人員的唯一方式，「這真的救了他們的性命。」

▲▼國外網友分享使用iPhone一項功能逃離夏威夷野火。（圖／翻攝推特／@michaelmiraflor）

▲國外網友分享使用iPhone功能，傳訊息給緊急部門調度員，順利逃離夏威夷野火。（圖／翻攝推特／@michaelmiraflor）

Michael Miraflor在推文中附上他們利用「SOS緊急服務」求救的對話截圖，最初在晚間6時13分通報，有5個年齡介於18到30歲的人受困在一輛白色廂型車裡並附上所在位置，還說「到處都是火」、「我們被火包圍，視線受阻」、「我們該開車嗎？」、「車子非常燙」等。經過調度員與消防部門聯繫後，他們最終在6時47分順利獲救。

在毛伊島野火災難中，許多人表示他們沒有收到火警通知，因為沒有訊號也無法打電話求救，而這則貼文吸引超過876萬次瀏覽、5.1萬人按讚，Michael Miraflor在留言貼出「透過衛星傳送SOS 緊急服務」的蘋果官方影片並表示，他也要抽空學習如何使用這項功能。

據蘋果官網說明，「SOS緊急服務」會自動撥打當地的緊急電話號碼，並將你的位置資訊分享給緊急服務單位，當「SOS」出現在 iPhone 狀態列時，可透過行動網路撥打緊急電話。在iPhone 14和iPhone 14 Pro機型則可以在沒有行動網路與Wi-Fi覆蓋時，使用「透過衛星傳送的SOS緊急服務」傳送訊息給緊急服務單位。不過台灣目前尚未在衛星SOS服務範圍內。

▼蘋果「透過衛星傳送的SOS緊急服務」範圍尚未納入台灣，在緯度高於62°的地方衛星可能也無法連線。（影片取自蘋果官方YouTube）

ET快訊
最美英文老師遭電視台開除　她3點回應
LIVE／館長陳之漢來了！柯P高嘉瑜一秒上身　呂捷笑岔氣
《攻其不備》都是假？本尊自曝「根本沒被收養」　受騙近20年
台語歌王深夜急診！　家屬曝最新病況
快訊／大學火警！6歲、11歲男童送醫
賴清德首提「無台灣獨立路徑」　「中華民國」國名不用改
快訊／NCT泰一嚴重車禍！　動手術工作取消
快訊／爆紅景點5天奪2命！　男送醫不治
85度C跌落神壇　他曝「致命缺點」！1優勢美國人卻熱愛
快訊／反告陳時中賠100萬！　判決出爐
舊iPhone被降速！蘋果砸160億和解　每人獲賠2075元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

買樂透中2400萬！男因「1失誤」獎金被老闆領走　結局神逆轉

《攻其不備》都是假？本尊自曝「根本沒被收養」　受騙近20年

3青少年去音樂祭「躺鐵軌自拍」　男女觸600伏特高壓電畫面瘋傳

舊iPhone被降速！蘋果「電池門」砸160億和解　每人獲賠2075元

一家5口逃過夏威夷野火！全因iPhone這功能　他曬截圖：真的救了命

快訊／南韓總統尹錫悅父親病逝！　享耆壽92歲

5歲女童被蠍子螫傷　「醫院等一小時發現沒血清」緊急轉院身亡

災民搶災民！　他飛夏威夷捐物資「一落地就被洗劫」

颱風蘭恩今晨登陸日本！緩慢移動「9萬戶停電」　他遭木板砸傷昏迷

監視器拍到女被男友「抓雙腿吊在陽台」　下半身赤裸墜7樓身亡

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

買樂透中2400萬！男因「1失誤」獎金被老闆領走　結局神逆轉

《攻其不備》都是假？本尊自曝「根本沒被收養」　受騙近20年

3青少年去音樂祭「躺鐵軌自拍」　男女觸600伏特高壓電畫面瘋傳

舊iPhone被降速！蘋果「電池門」砸160億和解　每人獲賠2075元

一家5口逃過夏威夷野火！全因iPhone這功能　他曬截圖：真的救了命

快訊／南韓總統尹錫悅父親病逝！　享耆壽92歲

5歲女童被蠍子螫傷　「醫院等一小時發現沒血清」緊急轉院身亡

災民搶災民！　他飛夏威夷捐物資「一落地就被洗劫」

颱風蘭恩今晨登陸日本！緩慢移動「9萬戶停電」　他遭木板砸傷昏迷

監視器拍到女被男友「抓雙腿吊在陽台」　下半身赤裸墜7樓身亡

警消穿「A級防護衣」！台南某科技公司氟氣外洩　疏散363人

到台南某科大參加暑期營隊…男童遭灼傷「皮掉下來」！80學員驚逃

空品良好日數201天！上半年空氣品質全國最優在台東

吃得到頂級紐約克牛排！A CUT首推午間商業套餐　每位2200元起

楊祐寧突脫口一句「我跟太太很久沒做了」！性治療影集邀Ella啪啪啪

教英文髒話主播夢碎？　20萬網紅Peggy「3點澄清」

「香港1家5口+新加坡新婚夫妻」卡努風災受困　仁愛警消先後救出

錦屏黑熊傷癒重返山林　部落協力野放史上首例

啦啦隊女神爆「有靈異體質」！　驚見同學被鬼附身...公開超毛經歷

收到「傑利鼠800ml隨行杯」圖案超Q！他愛炸：每顆珍珠都吸得到

國際熱門新聞

全球上班裝忙前三名國家曝光　日本排第2

日圓跌創9個月新低！　分析師估日本央行出手時機

一家5口逃過夏威夷野火！全因iPhone這功能

NASA拍到「宇宙問號」　專家最新說法曝光

COVID-19新變異「EG.5」竄起　住院增40％

蘋果「電池門」160億和解　每人賠2075元

日本「最帥泳將」私密照瘋傳！

美選擬參選人：保衛台灣直到美國半導體獨立

毒蜘蛛咬一口「瘋狂勃起」　他硬2天崩潰了

夏威夷野火已96死　州長：每天恐尋獲10至20罹難者

夏威夷野火「遺體一搬就碎」初判起火原因曝

越南開放台灣申請電子簽證

蘭恩颱風「貼著日本走」！氣象廳：恐2度穿日

特斯拉「供過於求」　馬斯克未來1年半不建廠

更多熱門

相關新聞

蘋果「電池門」160億和解　每人賠2075元

蘋果「電池門」160億和解　每人賠2075元

蘋果2017年底爆出「電池門」醜聞，承認在用戶不知情狀況下將舊款iPhone手機降速，引發一連串集體訴訟，其中一起訴訟案歷經近6年即將了結，蘋果將支付最高5億美元（約新台幣160億）和解，每名索賠的用戶很快將可獲得65美元（約新台幣2075元）賠償。

飛夏威夷捐物資　一落地就被搶劫

飛夏威夷捐物資　一落地就被搶劫

夏威夷野火增至99死　州長：10天內恐翻倍

夏威夷野火增至99死　州長：10天內恐翻倍

夏威夷「警報器集體失靈」原因曝光

夏威夷「警報器集體失靈」原因曝光

美日韓元首18日大衛營會面　將宣布聯合倡議

美日韓元首18日大衛營會面　將宣布聯合倡議

關鍵字：

夏威夷野火毛伊島拉海納iPhone功能iPhone緊急SOS緊急服務北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

錫蘭宣布離開台灣！居住半年認：我不適合這裡

快訊／賀一航兒子曾治豪結婚了！

明晚鬼門開！4生肖「財運旺翻30天」

4種血型智商排行榜　第1名雙重優勢

食藥署公布用藥稽查！家樂福、大潤發都中鏢

即／出國奪好成績要返台　國手飛機上驟逝

他轟高鐵開始台鐵化！一票人認同：該漲價

最美英文老師轉型當藝人！「拍片教髒話」遭開除

5縣市大雨！要降溫了　明起全台連下3天

DJ SODA崩潰再控「她用力揉捏我的右胸」！

鬼門開4生肖易被「抓交替」　做1事躲好兄弟

情纏人夫10年…幼教師「床戰180次」喊：期待換新身分證

結婚2年「老公每晚都要」！她崩潰：睡覺變折磨

4.9kg鋼板從天而降！　女師台88爆頭亡

Lisa和世界首富兒又被拍到了

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面