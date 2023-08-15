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災民搶災民！　他飛夏威夷捐物資「一落地就被洗劫」

▲▼夏威夷毛伊島野火。（圖／路透）

▲夏威夷毛伊島遭野火重創，儘管物資湧入災區，卻也屢傳搶劫事件。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

夏威夷野火造成至少99人死亡，受災區毛伊島（Maui）卻頻傳「趁火打劫」案件，居民被其他受災戶洗劫、奪走重要物資，還有一位奧勒岡州民眾向KITV4透露，他的親戚飛往毛伊島捐獻物資及衣服，結果一抵達就遭遇持槍搶劫。

KITV4等外媒報導，毛伊島遭野火重創，歷史觀光城鎮拉海納（Lahaina）卻頻傳搶劫，居民將此事歸咎於地方政府無所作為，並稱他們覺得被拋棄了，沒有物資也沒有問題的解答。

拉海納觀光熱點臨海街（Front Street）餐廳老闆阿加諾斯（Jeremy Aganos）形容，對於那些試圖尋找食物、水和避難所的人而言，這是「徹底的混亂」。酒吧合夥人羅布（Matt Robb）說，「有警方在場，也有小規模軍隊在場，但到了晚上，人們在槍口下被洗劫…支援在哪裡？現在，我認為我們的政府及領袖不知道如何處理這件事，或者應該怎麼做。」

▲▼夏威夷毛伊島野火。（圖／路透）

不過，也有居民對此抱持更富同情心的看法。拉海納居民普羅塞爾（Barrett Procell）在大火中失去家園，但他認為那些劫匪只是進入生存模式，「當你和孩子在這裡幾乎快被燒死後還在挨餓，而警察不讓人們開車進來給你生活必需品時，你可能會轉向絕望的行動。人們現在訴諸搶劫是不幸的，但應該要幫助他們，而非詆毀他們。」

毛伊島居民爾文（Barrett Procell）向《商業內幕》表示，人們意識到協調救援工作的是志願者、而非政府官員之後，已經開始組織自救行動，例如協調物資分發與社區巡邏等。儘管她肯定居民在危機時刻照顧彼此，但也認為地方政府「缺乏領導力」讓野火變得更糟糕。

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