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姚正玉建議慰安婦銅像移往湯德章紀念公園　更名為「人權紀念公園」

▲國民黨立委參選人姚正玉建議，慰安婦銅像應移往同樣標榜人權的湯德章紀念公園安置，並將該公園更名為「人權紀念公園」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲國民黨立委參選人姚正玉（右二）建議，慰安婦銅像應移往同樣標榜人權的湯德章紀念公園安置，並將該公園更名為「人權紀念公園」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全台首座也是唯一的慰安婦銅像未來何去何從？目前現址即將要被民間收回，慰安婦銅像必須遷離，國民黨立委參選人姚正玉14日建議，應移往同樣標榜人權的湯德章紀念公園安置，並將該公園更名為「人權紀念公園」。▲國民黨立委參選人姚正玉建議，慰安婦銅像應移往同樣標榜人權的湯德章紀念公園安置，並將該公園更名為「人權紀念公園」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

設在台南的台灣首座慰安婦銅像，於2018年8月14日814國際慰安婦紀念日，由當時的國民黨台南市黨部主委謝龍介所設，後來市黨部遭黨產清算拍賣，由相鄰的富信飯店取得，當初約定6年之後必須遷移，眼看期限已屆，協會苦尋適當地點。

▲國民黨立委參選人姚正玉建議，慰安婦銅像應移往同樣標榜人權的湯德章紀念公園安置，並將該公園更名為「人權紀念公園」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

姚正玉表示，執政的民進黨雖追求轉型正義，但地方執政30年、中央執政近8年來，卻從未替慰安婦發聲，這是民進黨意識型態作祟下的歷史盲點、人權雙標。

▲國民黨立委參選人姚正玉建議，慰安婦銅像應移往同樣標榜人權的湯德章紀念公園安置，並將該公園更名為「人權紀念公園」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

姚正玉表示，謝龍介設立銅像的目並不是要製造衝突與仇恨，而是希望讓歷史和解。如今銅像需要遷移，市府應該跳脫政黨立場，從歷史與維護人權的高度挺身承接，安置在適當的地點。

姚正玉認為，市府既然推崇228受難的人權律師湯德章，不但在台灣文學館前圓環設銅像，將綠園更名為湯德章紀念公園，甚至市府還啟動「人權律師湯德章故居保存再生計畫」，斥資1千260多萬元，今年6月動工，預計1年工期後重新開幕，將作為人權博物館永續經營。

▲國民黨立委參選人姚正玉建議，慰安婦銅像應移往同樣標榜人權的湯德章紀念公園安置，並將該公園更名為「人權紀念公園」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

彰顯人權本是普世價值，也應該超越黨派、族群、信仰，民進黨政府一再強調，希望228這段歷史被原諒，但是不能被忘記；也應該為在二戰時期許許多多的台籍受難慰安婦，給予符合公平、正義的對待。

姚正玉強調，歷史的傷痕要面對、要記取教訓、要和解；民進黨政府對人權如果繼續搞雙標、忽視慰安婦歷史，讓政治凌駕歷史正義，何以面對全民、面對歷史？

姚正玉強烈建議，將台灣首座慰安婦銅像安置於湯德章紀念公園，並將公園更名為「人權紀念公園」，讓人權正義與歷史和解從台南的這塊藍天綠地開始。

▲國民黨立委參選人姚正玉建議，慰安婦銅像應移往同樣標榜人權的湯德章紀念公園安置，並將該公園更名為「人權紀念公園」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市慰安婦人權平等促進協14日上午9時許，在台南市中西區中正路與忠義路口林百貨對面廣場，舉辦國際慰安婦紀念日活動，該會14日起也發動連署，請蔡英文總統實踐對慰安婦阿嬤的承諾，理事長童小芸指出，因蔡英文總統從參選到就任後，曾經提出三次有關慰安婦的言論：一、2015年婦女救援基金會出資，推出以台灣慰安婦為主題的紀錄片《蘆葦之歌》，當時蔡英文看過後說：這是推動轉型正義的第一步。二、2016年選前，時任候選人的蔡英文表示，民進黨一直主張應該積極和日方交涉，讓上一代長輩受到的委屈可得到補償。三、2017年慰安婦小桃阿嬤過世時，蔡英文說，阿嬤們年紀都大了，向日本提出慰安婦求償道歉之事應加速處理，當選後也會積極來做，希望不要讓上個世代的阿嬤失望。

▲國民黨立委參選人姚正玉建議，慰安婦銅像應移往同樣標榜人權的湯德章紀念公園安置，並將該公園更名為「人權紀念公園」。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲國民黨立委參選人姚正玉建議，慰安婦銅像應移往同樣標榜人權的湯德章紀念公園安置，並將該公園更名為「人權紀念公園」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市慰安婦人權平等促進協會提出訴求：一、針對恢復慰安婦名譽與補償加速立法，並成立慰安婦基金會，明定我國政府須要求日本政府公開道歉、賠償，並恢復慰安婦名譽及尊嚴。二、政府應設置慰安婦人權紀念碑、紀念銅像及紀念基金會，訂每年8月14日二戰終戰日為「慰安婦人權紀念日」。

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