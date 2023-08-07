高雄女戰神柯志恩　向台南鄉親推薦「尚勇」姚正玉

▲國民黨智庫執行長柯志恩，向台南鄉親推薦第三選區立委參選人姚正玉，希望安南及北區鄉親一起站出來支持姚正玉，為台南、為台灣走出自己的路。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國民黨智庫執行長柯志恩7日向台南鄉親推薦第三選區立委參選人姚正玉，柯志恩表示，台南已讓綠色執政30年，日子要變得更好，絕對不能只有一種聲音，希望安南及北區鄉親一起站出來支持姚正玉，為台南、為台灣走出自己的路！



在高雄市長選戰打出漂亮一戰的柯志恩堪稱「藍軍女戰神」，接掌智庫之外，也持續在高雄走動經營，對於2024政黨輪替、打破南台灣民進黨一黨獨大，柯志恩站上輔選最前線，台南是民進黨總統參選人賴清德的本命區，柯志恩自是相當關心。

柯志恩表示，正玉代表國民黨出戰台南第三選區，面對如此艱困中的艱困選區，她仍不畏困難與挑戰，承擔起翻轉台南安南區及北區的重責大任，是國民黨「尚勇」的女戰將。

柯志恩說，正玉長期在媒體界，關心社會、監督市政，就是要為鄉親的生活來把關，讓這個社會及地方變得更好，如今她有這個機會可以直接來為鄉親服務，比別人更了解地方問題的她，肯定會替鄉親爭取更好的福祉。

柯志恩強調，台南已讓綠色執政30年，日子要變得更好，絕對不能只有一種聲音，希望所有安南及北區的鄉親支持姚正玉，為台南、為台灣走出自己的路！

姚正玉表示，台南這幾年變得「不一樣」，弊案接二連三、房價高漲、登革熱案例居高不下，鄉親不再安心。感謝女戰神的加持，她會繼續努力，追求公平正義，贏得鄉親支持和肯定。