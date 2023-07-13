希望政黨輪替台灣更好　姚正玉：拒投賴清德選票投在野黨參選人

▲姚正玉呼籲，台灣要改變，就要下架民進黨政黨輪替，不願民進黨繼續執政的南部鄉親，大家拒投賴清德、台南立委選票集中投在野黨參選人。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對民進黨立委林俊憲接受電台訪問時說「賴清德想要贏，南部得票要大贏、要超過6成，民進黨在台南6席立委若掉1席，賴就落選」，國民黨台南市立委參選人姚正玉表示，林俊憲說的沒錯，她呼籲希望政黨輪替、台灣更好的鄉親，拒投賴清德，台南立委選票集中投在野黨參選人。

姚正玉表示，林俊憲是賴清德的子弟兵，林的說法應該就是賴清德的看法。南部向來是民進黨的大票倉，賴清德在台南執政8年，台南也是賴的「本命區」，林俊憲此語也是感受民心思變，情勢已與過去不同，必須喚起支持者的危機感。

姚正玉說，民進黨最「鐵」的、綠到出汁的台南，近年已悄悄量變和質變。賴清德在台南執政期間，公衛破網並創下登革熱死亡112人、公然不進議會232天的惡質歷紀錄，專橫獨斷回溯15年調高房屋稅；人民生命財產受到損害、民主制度被踐踏，讓台南人對賴清德執政「非常有感」。

姚正玉指出，現在，發電廠設在安定和安南區、儲電場設在新營柳營，鄉親感到恐慌，但民意群起反彈也無用；七股漁塭、溪北農地都被種電，衝擊濱海地區生態景觀。台南治安每況愈下，88槍震驚社會，地方貪瀆案件更是層出不窮。

姚正玉說，民進黨在中央、在台南都是一黨獨大全面執政，台南6席立委全都是民進黨，但對於綠色執政層出不窮的濫權妄為，我們卻完全沒有監督制衡機制。試問，延續這種「絕對權力、絕對腐敗」的政權，還有何意義？

姚正玉指出，台南現在除了地價高漲外，市民生活有更好嗎？兩岸和平發展經濟、整頓治安制暴防詐、肅貪防腐整飭官箴，才是民意現在最殷切的期盼。百姓絕不想再看見六成選票挺賴，台南更不需要6位清一色民進黨立委，繼續為大權獨攬的民進黨政府護航。

姚正玉呼籲，台灣要改變，就要下架民進黨、政黨輪替。不願民進黨繼續執政的南部鄉親，大家拒投賴清德、台南立委選票集中投在野黨參選人，讓民進黨在台南掉幾席立委，下架民進黨的目標即可達成。