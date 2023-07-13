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房價所得比創新高　陳以信、王家貞、姚正玉呼籲下架民進黨贏回居住正義！

▲房價所得比創新高，台南市立委參選人陳以信、王家貞、姚正玉指出，年輕人買不起房，連帶引發不婚不生不育的浪潮，下架民進黨救救年輕世代，才能化解危機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲房價所得比創新高，台南市立委參選人陳以信、王家貞、姚正玉指出，年輕人買不起房，連帶引發不婚不生不育的浪潮，下架民進黨救救年輕世代，才能化解危機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

據統計要不吃不喝將近10年才買得起房子，惟實際更久，這是無殻蝸牛族大悲哀！台南市立委參選人陳以信、王家貞、姚正玉，同聲撻伐民進黨執政打炒房「攏是假」，年輕人買不起房，連帶引發不婚不生不育的浪潮，下架民進黨、救救年輕世代，才能化解台灣少子化危機。

第三選區立委參選人姚正玉表示，身體健康要預防三高，但現在「二高一低」高房價、高物價、低薪水，已經讓人不少家庭和年輕世代撐不下去了，特別是房價負擔。

根據內政部最新公布的今年第一季全國及六都房價負擔能力指標，全國房貸負擔率41.1％，較上季上升0.9％，較去年同期上升2.8％，房價負擔能力維持偏低，意味房貸負擔大的等級。房價所得比為9.72倍，等於平均要不吃不喝9.72年、將近10年才能買房，是2002年第一季有統計以來史上第二高。這種情況，六都特別明顯且嚴重。民進黨口口聲聲說要打炒房，房價卻是越打越高；對持續高漲的物價除了用「原物料上漲」作搪塞，束手無策。

▲房價所得比創新高，台南市立委參選人陳以信、王家貞、姚正玉指出，年輕人買不起房，連帶引發不婚不生不育的浪潮，下架民進黨救救年輕世代，才能化解危機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第五選區立委參選人王家貞指出，知名的台灣本土文學家葉石濤說「台南是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方」，賴清德副總統在台南市長任內也多次以葉老的這段話自許自傲，對比今日六都的高房價、高物價，低薪，真是一大諷刺。葉老地下有知，肯定也要跳出來指著鼻子罵民進黨究竟在搞什麼，怎麼把台灣搞成這副模樣，年輕世代買不起房，難怪不敢結婚、生小孩，更甭提悠然過活了！

第六選區立委參選人陳以信指出，民進黨這麼多年的執政是一黨獨惠、眾百姓遭殃，絕對的權利、造就絕對的腐化。籲請大家一起下架民進黨、強化國會監督制衡的力量，贏回居住正義。

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