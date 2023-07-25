叫停台灣三部曲歷史化園區BOT案　姚正玉：市府應說明後續處理

▲台南市政府與名導魏德聖簽訂「台灣三部曲歷史化園區BOT案」叫停解約，姚正玉認為解約形同「豐盛之城」文化園區的政見跳票，市府應該出來說明後續處理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府2019年11月1日與名導魏德聖簽訂「台灣三部曲歷史化園區BOT案」叫停解約，國民黨台南市第三選區立委參選人姚正玉認為，該BOT案解約，形同市長黃偉哲力促「豐盛之城」文化園區的政見跳票，市府應該出來說明後續處理。

財政部統計，促參案件去年共有6件提前終止契約，其中就包含魏德聖2019年與台南市簽約「台灣三部曲歷史化園區BOT案」。該BOT案於2018年6月獲行政院正式核定為國家重大文化建設計畫，號稱投入資金將突破百億，當時風光一時、地方引領期待，如今，bot案叫停，地方開發回到原點，對地方發展影響至鉅。

姚正玉表示，辜不論台灣三部曲失敗的原因，市府與民間簽訂合約必須謹慎，避免市長名器成為開發商融資貸款的保證人，否則市府淪為財團或不當開發商吸金的招牌，難以向市民交代。

姚正玉指出，市長黃偉哲代表市府與魏德聖導演簽約時表示，其競選政見曾經提到，希望「力促『豐盛之城』文化園區，為後壁蘭展覓好厝邊」，當時該BOT案被認為是政見的兌現，如今解約等於是確定政見跳票，市府應該出來說明後續處理，甚至未來地方的規劃。

姚正玉強調，政府與民間簽定契約，尤其是地方開發或bot案，合約明訂定彼此權利義務關係；眾所眾知，與市府簽約等於是找到市府當「保人」，開發單位拿到銀行融資或民間投資的敲門磚。BOT案一旦無疾而終，彼此的權利義務要如何善後？若有心人拿了融資卻「放管」，市府信譽及實質損害情形，應該開誠布公，讓決策過程與善後處理受到監督。

其次，當初簽約時，市府為建設加速串連「新營－後壁－白河」大新營地區觀光發展路線、滿足蘭花園區及三部曲園區交通需求，市府也強調已經做好配套規劃，將同步進行市道172線安溪寮段至白河區拓寬工程以及區內滯洪池。市府宣傳的配套措施洋洋灑灑，但如今，國家重大文化建設計畫卻提前胎死腹中；官商合作的開發和建設，究竟圖利了誰，地方鄉親都看在眼。姚正玉呼籲市府不要只在意簽約的場面，對於開發商或合作對象一定要嚴格監督把關，對於違約或未依約投資必需給予警告和嚴懲。