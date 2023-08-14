蘭恩颱風來襲！　大阪環球影城急宣布：15日臨時休園

▲大阪環球影城15日休園。（圖／記者謝盛帆攝）



記者王佩翊／編譯

日本氣象廳預測，蘭恩颱風將在15日登陸日本，屆時也將帶來強烈風雨。大阪環球影城14日宣布，由於颱風影響，15日將臨時休園1天。

大阪環球影城稍早在官網上宣布休園，公告指出，「為了保障所有遊客以及工作人員的安全，園區將於8月15日全天全區域關閉。有關票券的退票等後續處理事宜將在14日於官網公開。8月16日雖暫停正常營業，但是有可能在沒有提前預告的情形下延後開園時間。感謝各位的理解與配合。」

氣象廳指出，蘭恩颱風14日中午12時的中心位置在北緯32度、東經137.2度，以每小時15公里的速度往西北方移動，中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，為強颱（日本定義：最大風速大於等於33m/s、小於44m/s）。

近畿地區與東海地區14日下午開始會出現線狀雨帶，四國地區與關東甲信地區則從14日晚間開始迎來線狀雨帶，各地皆可能出現河水氾濫與土石崩落的災情。

除了大阪環球影城宣布休園，交通也出現一定影響。JR東海宣布，東海道新幹線名古屋站至新大阪站區間15日全天取消運行。此外，東京站至名古屋站區間也將減少班次，普通列車全車改為自由座。JR西日本則表示，山陽新幹線新大阪站至岡山站15日部分列車也有停駛可能性。