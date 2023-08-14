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蘭恩颱風「貼著日本走」！　氣象廳預測路徑：恐2度穿日

▲▼蘭恩颱風「沿著日本走」！氣象廳預測路徑曝：恐2度貫穿日本。（圖／日本氣象廳）

▲蘭恩颱風有可能2度貫穿日本。（圖／日本氣象廳）

記者王佩翊／編譯

蘭恩颱風14日上午在日本八丈島的西南邊海域持續往西北方向前進，同時也為關東至四國地區的太平洋沿岸帶來降雨。氣象廳預測，蘭恩可能在15日從紀伊半島登陸，貫穿日本後，往日本海移動， 隨後轉往東北方前進，再貫穿北海道。

氣象廳指出，蘭恩颱風14日上午9時的中心位置在北緯31.7度、東經137.5度，以每小時15公里的速度往西北方移動，中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，為強颱（日本定義：最大風速大於等於33m/s、小於44m/s）。

從氣象廳的預測路徑可以看到，蘭恩最快15日登陸日本，隨後貫穿日本往日本海移動，再沿著沿岸一路往東北，並將再度貫穿北海道。

蘭恩颱風將會使東海與近畿地區出現猛烈風勢，沿岸也要小心風浪，同時關東甲信與四國地區將出現強烈降雨。除了強風與巨浪外，大雨也會帶來土石鬆動、淹水以及河川氾濫等災情。

近畿地區14日下午至15日下午、東海地區14日下午到15日深夜預計會發生線狀雨帶，氣象廳也呼籲當地民眾避免外出。

JR東海宣布，東海道新幹線名古屋至新大阪區間15日全天取消運行。此外，東京至名古屋區間也將減少班次，普通列車全車改為自由座。JR西日本則表示，山陽新幹線新大阪車站至岡山站15日部分列車也有停駛可能性。

日本航空已確定取消14日19班、15日240班從大阪伊丹機場起降的航班。

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